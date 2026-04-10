Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 10/4: Chung kết Futsal Đông Nam Á vẫy gọi

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/4, ĐT Futsal Việt Nam sẽ tranh vé vào chung kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 với ĐT Futsal Indonesia lúc 17h00. Ở cặp đấu bán kết còn lại, chủ nhà Thái Lan sẽ đối đầu với ĐT Futsal Australia lúc 20h00.

Trước trận bán kết, HLV Diego Giustozzi đánh giá ĐT Futsal Indonesia là đối thủ mạnh nhất ở Đông Nam Á vào lúc này, nhưng khẳng định ĐT Futsal Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đấu đầy thử thách và đáng mong chờ.

Cặp đấu bán kết này cũng tái hiện trận chung kết giải Futsal Đông Nam Á 2024. Thời điểm cách đây 2 năm, ĐT Futsal Việt Nam đã phải chấp nhận ngôi á quân sau khi thua ĐT Futsal Indonesia 0-2 trong trận chung kết.

Bên cạnh trận bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 giữa ĐT Futsal Việt Nam gặp ĐT Futsal Indonesia, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 10/4 còn có trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2025/2026 khi Thể Công Viettel tiếp đón Thanh Hóa vào lúc 19h15.

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, đội nhì bảng Thể Công Viettel sẽ tạm thời rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của CAHN xuống còn 6 điểm. Trong khi đó, Thanh Hóa cũng khát điểm để đua trụ hạng khi đang đứng thứ 11 với 16 điểm, chỉ hơn HAGL 1 điểm và hơn 4 điểm so với hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF – CAND.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay 10/4 17h00 ngày 10/4: ĐT Futsal Việt Nam – ĐT Futsal Thái Lan 19h15 ngày 10/4: Thể Công Viettel – Thanh Hóa