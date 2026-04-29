ĐT Indonesia gây bất ngờ trước ngày chạm trán ĐT Việt Nam

ĐT Indonesia đang tạo sự chú ý lớn khi công bố danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026. Quyết định của HLV John Herdman cho thấy hướng đi khác biệt khi ưu tiên lực lượng nội địa thay vì triệu tập ồ ạt các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Theo PSSI, đợt tập trung của ĐT Indonesia sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 30/5/2026 với cường độ tập luyện cao. Ban huấn luyện sẽ kết hợp các trận đấu nội bộ nhằm đánh giá phong độ và khả năng thích nghi chiến thuật của từng cầu thủ.

Đáng chú ý, chỉ có một cái tên đang thi đấu ở nước ngoài góp mặt trong danh sách lần này. Marselino Ferdinan (CLB AS Trencin – Slovakia) là trường hợp duy nhất, do giải đấu không nằm trong lịch FIFA khiến nhiều CLB không nhả người.

Dẫu vậy, danh sách 23 tuyển thủ Indonesia vẫn sở hữu nhiều cái tên nhập tịch đáng chú ý như Thom Haye, Shayne Pattynama, Jens Raven và Marc Klok. Bên cạnh đó, lực lượng nội binh quen thuộc vẫn đóng vai trò nòng cốt với những cái tên như Witan Sulaeman, Saddil Ramdani, Muhammad Ferarri hay Hokky Caraka.

HLV Herdman khẳng định ông và ban huấn luyện đã theo dõi kỹ các giải quốc nội suốt mùa giải trước khi đưa ra lựa chọn. Nhà cầm quân 50 tuổi nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng để các cầu thủ cạnh tranh vị trí trong danh sách chính thức dự giải.

Không chỉ dừng lại ở AFF ASEAN Cup 2026, màn thể hiện ở đợt tập trung này còn có ý nghĩa dài hạn. Những nhân tố nổi bật hoàn toàn có thể được triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong các kỳ FIFA Days sắp tới.

Tại AFF ASEAN Cup 2026, ĐT Indonesia nằm ở bảng A cùng ĐT Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Theo lịch, ĐT Indonesia sẽ chạm trán ĐT Việt Nam trên sân nhà vào ngày 3/8.