ĐT Italia công bố danh sách tập trung trước thềm World Cup 2026

Thứ Ba, 12:00, 26/05/2026

VOV.VN - ĐT Italia công bố danh sách tập trung 24 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với ĐT Luxembourg (4/6) và ĐT Hy Lạp (8/6).

Thủ môn Gianluigi Donnarumma (Manchester City)
Thủ môn Giovanni Daffara (Avellino)
Thủ môn Lorenzo Palmisani (Frosinone)
Hậu vệ Costantino Favasuli (Catanzaro)
Hậu vệ Davide Bartesaghi (AC Milan)
Hậu vệ Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach)
Hậu vệ Filippo Mane (Borussia Dortmund)
Hậu vệ Honest Ahanor (Atalanta)
Hậu vệ Luca Reggiani (Borussia Dortmund)
Hậu vệ Marco Palestra (Cagliari)
Hậu vệ Pietro Comuzzo (Fiorentina)
Tiền vệ Cher Ndour (Fiorentina)
Tiền vệ Giacomo Faticanti (Juventus)
Tiền vệ Lorenzo Venturino (AS Roma)
Tiền vệ Luca Lipani (Sassuolo)
Tiền vệ Matteo Dagasso (Venezia)
Tiền vệ Niccolo Pisilli (AS Roma)
Tiền đạo Seydou Fini (Frosinone)
Tiền đạo Samuele Inacio (Borussia Dortmund)
Tiền đạo Luigi Cherubini (Sampdoria)
Tiền đạo Luca Koleosho (Paris FC)
Tiền đạo Jeff Ekhator (Genoa)
Tiền đạo Francesco Pio Esposito (Inter Milan)
Tiền đạo Francesco Camarda (Lecce)

Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid
VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và không có ngôi sao nào của Real Madrid được HLV Luis de la Fuente lựa chọn.

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng

VOV.VN - Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 tạo nên nhiều tranh luận khi thiếu vắng một loạt cái tên được kỳ vọng.

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

VOV.VN - Danh sách tuyển Đức chuẩn bị tham dự World Cup 2026 bất ngờ có sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer, người từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau EURO 2024.

