Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid

Thứ Hai, 19:39, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Tây Ban Nha công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 và không có ngôi sao nào của Real Madrid được HLV Luis de la Fuente lựa chọn.

Danh sách 26 cầu thủ ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026 gây chú ý khi không có cái tên nào thuộc biên chế Real Madrid còn Barca đóng góp 8 ngôi sao. Ở các kỳ World Cup trước đây, thành phần ĐT Tây Ban Nha luôn có ít nhất 1 cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid, nhưng lần này HLV Luis de la Fuente đã ngó lơ những tên tuổi như Dani Carvajal, Dean Huijsen hay Raul Asensio.

Trong khi đó, 8 cầu thủ Barca được HLV Luis de la Fuente lựa chọn gồm: các hậu vệ Cubarsi, Eric Garcia, các tiền vệ Gavi, Dani Olmo, Pedri và cặp tiền đạo Lamine Yamal, Ferran Torres. Đáng chú ý, Lamine Yamal đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.

danh sach Dt tay ban nha du world cup 2026 sach bong cau thu real madrid hinh anh 1
Nico Williams và Lamine Yamal vẫn được gọi lên ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026 dù chưa bình phục chấn thương. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh Lamine Yamal, tiền đạo Nico Williams cũng đang gặp vấn đề với chấn thương nhưng vẫn có tên trong danh sách ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Đôi cánh Lamine Yamal - Nico Williams chính là vũ khí giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.

Thành phần ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026 vẫn có bộ khung dựa trên lực lượng đã vô địch EURO 2024 như Unai Simon, Marc Cucurella, Rodri, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz hay Mikel Oyarzabal.

Theo kế hoạch, ĐT Tây Ban Nha sẽ chạy đà cho World Cup 2026 bằng trận giao hữu với ĐT Iraq tại Tây Ban Nha và gặp ĐT Peru vào ngày 8/6 tại Mexico. Sau đó, nhà vô địch EURO sẽ tới đóng quân tại đại bản doanh ở Tennessee, Mỹ.

Tại World Cup 2026, ĐT Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Cape Verde và Saudi Arabia. Thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ ra quân gặp ĐT Cape Verde lúc 23h ngày 15/6 theo giờ Việt Nam, rồi gặp ĐT Saudi Arabia lúc 23h ngày 21/6 và gặp ĐT Uruguay lúc 7h ngày 27/6.

Danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026

Thủ môn: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barca)

Hậu vệ: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico), Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barca), Marc Pubill (Atletico), Pau Cubarsi (Barca), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Tiền vệ: Gavi (Barca), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barca), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atletico), Fabian Ruiz (PSG).

Tiền đạo: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barca), Dani Olmo (Barca), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Ferran Torres (Barca), Borja Iglesias (Celta).

Hoàng Long/VOV.VN
Xác định đủ 48 đội dự VCK U17 World Cup 2026
VOV.VN - Sau những trận đấu rạng sáng 24/5, FIFA đã xác định được đầy đủ 48 đội tuyển sẽ tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng C: Brazil khẳng định sức mạnh
VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng C, nơi Brazil, Morocco, Scotland và Haiti sẽ phân tài cao thấp.

Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng D: Chủ nhà Mỹ và bảng đấu khó lường
VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2026 của bảng D, nơi chủ nhà Mỹ sẽ đối đầu với Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lionel Messi có thể phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup
VOV.VN - Với việc nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Argentina, Lionel Messi có thể thiết lập một kỷ lục mới tại World Cup 2026.

Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026: Một loạt cái tên vắng bóng
VOV.VN - Danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2026 tạo nên nhiều tranh luận khi thiếu vắng một loạt cái tên được kỳ vọng.

