Danh sách ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026: Sạch bóng cầu thủ Real Madrid

Danh sách 26 cầu thủ ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026 gây chú ý khi không có cái tên nào thuộc biên chế Real Madrid còn Barca đóng góp 8 ngôi sao. Ở các kỳ World Cup trước đây, thành phần ĐT Tây Ban Nha luôn có ít nhất 1 cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid, nhưng lần này HLV Luis de la Fuente đã ngó lơ những tên tuổi như Dani Carvajal, Dean Huijsen hay Raul Asensio.

Trong khi đó, 8 cầu thủ Barca được HLV Luis de la Fuente lựa chọn gồm: các hậu vệ Cubarsi, Eric Garcia, các tiền vệ Gavi, Dani Olmo, Pedri và cặp tiền đạo Lamine Yamal, Ferran Torres. Đáng chú ý, Lamine Yamal đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.

Nico Williams và Lamine Yamal vẫn được gọi lên ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026 dù chưa bình phục chấn thương. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh Lamine Yamal, tiền đạo Nico Williams cũng đang gặp vấn đề với chấn thương nhưng vẫn có tên trong danh sách ĐT Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Đôi cánh Lamine Yamal - Nico Williams chính là vũ khí giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2024.

Thành phần ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2026 vẫn có bộ khung dựa trên lực lượng đã vô địch EURO 2024 như Unai Simon, Marc Cucurella, Rodri, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz hay Mikel Oyarzabal.

Theo kế hoạch, ĐT Tây Ban Nha sẽ chạy đà cho World Cup 2026 bằng trận giao hữu với ĐT Iraq tại Tây Ban Nha và gặp ĐT Peru vào ngày 8/6 tại Mexico. Sau đó, nhà vô địch EURO sẽ tới đóng quân tại đại bản doanh ở Tennessee, Mỹ.

Tại World Cup 2026, ĐT Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Cape Verde và Saudi Arabia. Thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ ra quân gặp ĐT Cape Verde lúc 23h ngày 15/6 theo giờ Việt Nam, rồi gặp ĐT Saudi Arabia lúc 23h ngày 21/6 và gặp ĐT Uruguay lúc 7h ngày 27/6.

Danh sách 26 cầu thủ Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026 Thủ môn: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barca) Hậu vệ: Pedro Porro (Tottenham), Marcos Llorente (Atletico), Laporte (Athletic), Eric Garcia (Barca), Marc Pubill (Atletico), Pau Cubarsi (Barca), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). Tiền vệ: Gavi (Barca), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barca), Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atletico), Fabian Ruiz (PSG). Tiền đạo: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barca), Dani Olmo (Barca), Nico Williams (Athletic), Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Ferran Torres (Barca), Borja Iglesias (Celta).