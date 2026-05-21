Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026: Công thần tái xuất sau khi giã từ đội tuyển

Mới đây, HLV Julian Nagelsmann đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ của tuyển Đức tham dự World Cup 2026. Điểm nhấn lớn nhất là sự trở lại bất ngờ của Manuel Neuer, dù thủ thành này từng tuyên bố giã từ đội tuyển sau EURO 2024.

Bên cạnh Neuer, một số cái tên đáng chú ý khác cũng góp mặt như Kai Havertz, Florian Wirtz hay Leroy Sane. Tuy nhiên, việc Sane được triệu tập gây tranh cãi khi phong độ của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển lẫn CLB thời gian qua không thực sự thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, danh sách triệu tập cũng chứng kiến nhiều sự vắng mặt đáng chú ý. Serge Gnabry không thể tham dự do chấn thương dài hạn, trong khi những cái tên như Karim Adeyemi hay Niclas Fullkrug bị loại vì phong độ sa sút.

Một bất ngờ tích cực khác là sự xuất hiện của Nadiem Amiri, người đã có mùa giải ấn tượng và góp công lớn giúp Mainz trụ hạng. Ngoài ra, tài năng trẻ Lennart Karl cũng được trao cơ hội, cho thấy định hướng trẻ hóa lực lượng của HLV Nagelsmann.

Tại vòng bảng World Cup 2026, tuyển Đức nằm ở bảng E và sẽ lần lượt chạm trán Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador. Đây được xem là cơ hội để “Cỗ xe tăng” lấy lại vị thế sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng.

Trước thềm giải đấu, bài toán lớn nhất với Nagelsmann nằm ở hàng phòng ngự khi chưa tìm ra cặp trung vệ tối ưu. Sự cân bằng giữa các lựa chọn như Rudiger, Schlotterbeck hay Waldemar Anton sẽ đóng vai trò quan trọng nếu Đức muốn tiến xa.

Danh sách tuyển Đức dự World Cup 2026 Thủ môn: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nubel Hậu vệ: Joshua Kimmich (đội trưởng), Nico Schlotterbeck, David Raum, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Antonio Rudiger, Nathaniel Brown, Malick Thiaw Tiền vệ: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Lennart Karl, Angelo Stiller, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Leroy Sane, Felix Nmecha, Nadiem Amiri, Pascal Gross Tiền đạo: Kai Havertz, Deniz Undav, Jamie Leweling, Nick Woltemade, Maximilian Beier