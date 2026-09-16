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ĐT nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện, quyết gây bất ngờ trước Nhật Bản ở ASIAD 2026

Thứ Tư, 18:22, 16/09/2026
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VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam "đội mưa" tập luyện chiều 16/9, quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất trước ĐT nữ Nhật Bản ở lượt trận thứ hai vòng bảng ASIAD 2026.

Chiều 16/9, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập tại Iwata Sport Exchange Village Yumeria Ball Stadium trong điều kiện trời mưa, nhiệt độ khoảng 22-23 độ C.

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Ảnh: VFF. 

Do thời tiết không thuận lợi, buổi tập được rút ngắn, với trọng tâm là các nội dung chiến thuật nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT nữ Nhật Bản tại lượt trận thứ hai bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.

Dù thời tiết không thuận lợi, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần tập luyện tích cực, chủ động bảo ban và hỗ trợ nhau trong từng nội dung. Ban huấn luyện cũng điều chỉnh giáo án phù hợp, tập trung vào những yêu cầu chiến thuật và phương án vận hành lối chơi trước đối thủ Nhật Bản.

Bên cạnh thời gian trên sân, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ, qua đó nắm bắt đặc điểm lối chơi và những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu. Từ những phân tích này, toàn đội tiếp tục điều chỉnh cách tiếp cận và hoàn thiện sự phối hợp giữa các tuyến.

Dt nu viet nam doi mua tap luyen, quyet gay bat ngo truoc nhat ban o asiad 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF, 

Trong thời gian thi đấu tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam cũng duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp với lịch thi đấu từng trận. Việc phân bổ thời gian tập luyện, nghỉ ngơi và phục hồi được chú trọng, giúp các cầu thủ giữ trạng thái thể lực và sự tập trung tốt nhất cho từng cuộc so tài.

Theo lịch thi đấu, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Nhật Bản lúc 17h30 ngày 17/9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Shizuoka ECOPA.

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PV/VOV.VN
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