Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20 với chiến thắng cách biệt 3-0 trước ĐT Qatar.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 16/9: ĐT Việt Nam ra quân thuận lợi ở ASIAD 20 với chiến thắng cách biệt 3-0 trước ĐT Qatar.
Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã hoàn toàn vượt trội so với đại diện Tây Á và dù chỉ thi đấu 2 set 2 và 3 với đội hình dự bị, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn dễ dàng thắng cách biệt 3-0 (25-3, 25-8 và 25-9) chỉ sau chưa đầy 1 giờ tranh tài.