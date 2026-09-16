Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

16:00

U23 Thái Lan tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 3-2 ở trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đại diện Đông Nam Á bị dẫn hai bàn nhưng ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

U23 Kyrgyzstan dẫn trước 2 bàn

U23 Thái Lan nhập cuộc chủ động và tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay những phút đầu trận. Chotmuangpak Thanakrit có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Nurlanbekov Kumanbek.

Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép, U23 Kyrgyzstan dần lấy lại thế trận. Phút 23, đội bóng Trung Á tổ chức phản công nhanh. Iskandarbekov Kyduret tung cú dứt điểm căng và chìm, đánh bại thủ môn U23 Thái Lan để mở tỷ số.

Bàn thắng giúp U23 Kyrgyzstan thi đấu tự tin hơn. Đội bóng này liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Thái Lan, trong khi đại diện Đông Nam Á gặp khó khăn ở những đường chuyền quyết định.

U23 Thái Lan tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Kết thúc hiệp 1, U23 Kyrgyzstan tạm dẫn 1-0.

Ngay đầu hiệp 2, U23 Kyrgyzstan tiếp tục khiến Thái Lan gặp khó khăn. Phút 47, từ tình huống phạt góc, Balbakov Atiner tận dụng sự lúng túng của hàng thủ đối phương để dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

Bị dẫn hai bàn, U23 Thái Lan lập tức đẩy cao đội hình. Những nỗ lực của đội bóng Đông Nam Á nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 55, từ quả phạt góc bên cánh trái, Mamah Jennahafee bật cao đánh đầu hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chỉ 14 phút sau, U23 Thái Lan đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Wongasa Paripan thực hiện pha rê bóng khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm vào góc xa, gỡ hòa 2-2.

Đà hưng phấn tiếp tục được U23 Thái Lan duy trì. Phút 73, Wongasa Paripan một lần nữa tỏa sáng. Cầu thủ này xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút ở góc gần, đánh bại thủ môn Nurlanbekov Kumanbek và đưa Thái Lan dẫn ngược 3-2.

Những phút cuối, U23 Kyrgyzstan dồn đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan. Phút 90, Burapha Yotsakorn có cơ hội nâng tỷ số nhưng cú sút lại đưa bóng đi vọt xà.

Chung cuộc, U23 Thái Lan thắng U23 Kyrgyzstan 3-2, hoàn tất màn ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai bàn. Chiến thắng giúp đại diện Đông Nam Á có khởi đầu thuận lợi tại ASIAD 2026.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan ngược dòng đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 3-2 trong trận ra quân ở bảng A.





FIFA bất ngờ công bố án phạt với đội bóng V-League VOV.VN - FIFA bất ngờ công bố án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với đội bóng V-League là CLB CAHN.