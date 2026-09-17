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Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 17/9: ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

Thứ Năm, 15:20, 17/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 17/9: ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc).

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 17/9: ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc). 

Đây là trận đấu ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu có phần chuệch choạc trong set 1 nhưng sau khi có chiến thắng 25-22 ở set này, thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã ổn định lại đội hình để thắng 25-15 và 25-18 trong 2 set sau. 

Thắng đội Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 sau 1h11 phút tranh tài, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026. 

09:59
10:00
ket qua bong chuyen nu hom nay 17 9 Dt viet nam vao tu ket asiad 2026 hinh anh 1
Ảnh: AINAGOC.
10:02

Hôm nay 17/9, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại ASIAD 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là Hong Kong (Trung Quốc). Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 14h tại nhà thi đấu Park Arena Komaki.

Trong ngày ra quân, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Qatar. Do đó nếu tiếp tục thắng Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Mục tiêu thắng trận của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là hoàn toàn khả thi khi Hong Kong (Trung Quốc) bị đánh giá yếu hơn khá nhiều. 

Tại môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026, 14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.

10:02
 

 

13:52
ket qua bong chuyen nu hom nay 17 9 Dt viet nam vao tu ket asiad 2026 hinh anh 2
Danh sách đăng ký thi đấu của 2 đội. 
14:01

Set 1: 1-0: ĐT Việt Nam giao bóng trước và Quỳnh Hương ghi điểm.

14:02

Set 1: 3-1: Thanh Thúy dứt điểm chính xác ở vị trí số ba. 

14:03

Set 1: 4-2: Như Anh theo chắn tốt và chắn được tình huống đập bóng của đối thủ. 

14:04

Set 1: 5-3: Ánh Thảo có tình huống di chuyển và đập bóng trên tầm chắn của Hong Kong (Trung Quốc). 

14:05

Set 1: 7-3: Thêm một tình huống chắn bóng thành công của ĐT Việt Nam. Người chắn bóng ghi điểm là Bích Thủy. 

14:06

Set 1: 7-5: Tang Sum Yuen đập bóng chéo sân ghi điểm cho Hong Kong (Trung Quốc). 

14:07

Set 1: 8-6: Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ghi điểm sau pha kết thúc của Tang Sum Yuen. 

14:08

Set 1: 9-7: Quỳnh Hương đập bóng với quỹ đạo khá lộ và cầu thủ của Hong Kong (Trung Quốc) đã chắn bóng thành công.

14:08

Set 1: 11-7: Thanh Thúy tận dụng pha bước một không tốt của đội bạn để ghi điểm trên lưới. 

14:10

Set 1: 12-10: Chim Wing Lam ghi điểm cho Hong Kong (Trung Quốc). 

14:11

Set 1: 13-12: Ánh Thảo dứt điểm không qua được tay chắn Hong Kong (Trung Quốc)

14:12

Set 1: 15-12: Hiu Nok Michelle bắt bước một không tốt, tặng điểm cho ĐT Việt Nam. 

14:15

Set 1: 17-12: Ánh Thảo cùng Bích Thủy nhảy lên chắn đôi, ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

14:18

Set 1: 20-14: Cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) phát bóng ra ngoài. ĐT Việt Nam tạo nên khoảng cách 6 điểm. 

14:19

Set 1: 21-17: Hong Kong (Trung Quốc) ghi liển 2 điểm liên tiếp sau các pha bóng phòng ngự không thành công của ĐT Việt Nam. 

14:21

Set 1: 22-20: Hong Kong (Trung Quốc) vẫn đang bám đuổi quyết liệt với những tình huống tận dụng sự thiếu tập trung của ĐT Việt Nam.

14:23

Set 1: 23-20: Thanh Thúy bỏ nhỏ chính xác, ghi điểm để cắt chuỗi của Hong Kong (Trung Quốc). 

14:24

Set 1: 24-20: Thanh Thúy tiếp tục là người ghi điểm. 

14:27

Set 1: 25-22: Ánh Thảo đập bóng bạt tay chắn Hong Kong (Trung Quốc) ra ngoài. Kết thúc set 1 với phần thắng cho ĐT Việt Nam.

14:28
ket qua bong chuyen nu hom nay 17 9 Dt viet nam vao tu ket asiad 2026 hinh anh 3
Thông số set 1 với phần thắng nghiêng về ĐT Việt Nam. 
14:32

Set 2: 1-0: Quỳnh Hương đập bóng 3 lần không ghi được điểm, phải nhờ đến pha bỏ nhỏ của Như Anh, ĐT Việt Nam mới có thể vượt lên. 

14:33

Set 2: 2-1: Thanh Thúy và Như Anh chắn đôi ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

14:35

Set 2: 6-3: Kim Thoa ngửa người chuyền bóng, tạo cơ hội cho Bích Thủy ghi điểm từ vị trí số hai. 

14:37

Set 2: 8-4: Cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) bắt bước một không tốt, mở ra cơ hội cho Quỳnh Hương chớp thời cơ trên lưới. 

14:39

Set 2: 10-5: Thêm một tình huống cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) biếu điểm cho ĐT Việt Nam với pha phát bóng ra ngoài. 

14:42

Set 2: 13-7: Thanh Thúy dù mất đà nhưng vẫn có được pha đẩy bóng về cuối sân ghi điểm. 

14:46

Set 2: 17-9: Bích Thủy xử lý khéo léo, đẩy bóng vào vị trí trống bên phần sân Hong Kong (Trung Quốc). 

14:49

Set 2: 22-11: Quỳnh Hương đập bóng ra ngoài. 

14:51

Set 2: 24-13: Quỳnh Hương dứt điểm cắm sàn, ĐT Việt Nam tiến gần chiến thắng trong set 2. 

14:53

Set 2: 25-15: Trà My dứt điểm chính xác, ghi điểm quyết định cho ĐT Việt Nam. 

14:54
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Thống kê trong set 2. 
14:57

Set 1: 1-0: Điểm số đầu tiên trong set 3 thuộc về ĐT Việt Nam sau pha chắn bóng của Lưu Thị Huệ. 

14:57

Set 3: 3-0: Trà My bỏ nhỏ nhẹ nhàng, nới rộng cách biệt cho ĐT Việt Nam. 

14:59

Set 3: 4-2: Ánh Thảo đập bóng không qua lưới, điểm cho Hong Kong (Trung Quốc). 

15:01

Set 3: 5-4: Trà My đẩy bóng khéo về cuối sân, ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

15:03

Set 3: 8-6: Cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) phát bóng ra ngoài, ĐT Việt Nam tạo ra cách biệt 2 điểm. 

15:03
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Ảnh: Su Su. 
15:07

Set 3: 13-9: Trà My trong tư thế khó vẫn có được pha ghi điểm chính xác. 

15:09

Set 3: 13-11: Tình huống tranh chấp trên lưới và cầu thủ Hong Kong (Trung Quốc) đã là người chiến thắng. 

15:11

Set 3: 16-13: Ánh Thảo đập bóng chạm tay chắn của Hong Kong (Trung Quốc) bay ra ngoài. 

15:15

Set 3: 20-15: Trà My dứt điểm mạnh đưa bóng về cuối sân, ghi điểm cho ĐT Việt Nam. 

15:15
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Ảnh: Su Su. 
15:19

Set 3: 24-18: Quỳnh Hương chắn bóng ra ngoài. 

15:20

Set 3: 25-18: ĐT Việt Nam có chiến thắng chung cuộc sau tình huống ghi điểm của Trà My.

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Trần Tiến/VOV.VN
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