Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 17/9: ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026

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Hôm nay 17/9, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại ASIAD 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là Hong Kong (Trung Quốc). Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 14h tại nhà thi đấu Park Arena Komaki.

Trong ngày ra quân, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Qatar. Do đó nếu tiếp tục thắng Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Mục tiêu thắng trận của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam là hoàn toàn khả thi khi Hong Kong (Trung Quốc) bị đánh giá yếu hơn khá nhiều.

Tại môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026, 14 đội tuyển được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Từ vòng tứ kết, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định những đội vào bán kết và chung kết. Các trận đấu cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng và chủ nhân những tấm huy chương tại ASIAD 2026.