Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 17/9: ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 17/9: ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc).
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 17/9: ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc).
Đây là trận đấu ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu có phần chuệch choạc trong set 1 nhưng sau khi có chiến thắng 25-22 ở set này, thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã ổn định lại đội hình để thắng 25-15 và 25-18 trong 2 set sau.
Thắng đội Hong Kong (Trung Quốc) 3-0 sau 1h11 phút tranh tài, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD 2026.