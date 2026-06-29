ĐT Saudi Arabia thất bại ở World Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ từ chức

Sáng nay (29/6), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) đã thông báo quyết định từ chức và nhận hoàn toàn trách nhiệm về sự thất bại của ĐT Saudi Arabia tại World Cup 2026.

Quyết định từ chức được Chủ tịch SAFF - ông Yasser Al-Misehal công bố trên mạng xã hội X. Ông Al-Misehal khẳng định việc đội tuyển Saudi Arabia không thể vượt qua vòng bảng để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026, đi ngược lại kỳ vọng của nền bóng đá cũng như người hâm mộ nước nhà.

Cá nhân ông Al-Misehal nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại này và quyết định từ chức, chấm dứt vai trò người đứng đầu SAFF sau 7 năm.

ĐT Saudi Arabia có màn trình diễn nhạt nhòa ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters).

Tại vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Saudi Arabia với biệt danh “Chim ưng xanh” chỉ giành được 2 trận hòa 0-0 với Cape Verde và 1-1 với Uruguay, cùng một trận thua đậm 0-4 trước đương kim Vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Các cầu thủ Saudi Arabia ghi được duy nhất 1 bàn thắng, nhưng để thủng lưới tới 5 bàn, được 2 điểm và đứng bét bảng H.

Ngoài Saudi Arabia, một loạt đội tuyển thuộc khu vực Trung Đông khác như Qatar, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Iran, cũng dừng bước ngay tại vòng bảng World Cup 2026, để lại nhiều tiếc nuối xen lẫn thất vọng và trăn trở trong lòng người hâm mộ bóng đá khu vực.