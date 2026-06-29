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Xem trực tiếp Nhật Bản vs Brazil vòng 32 đội World Cup 2026 ở đâu?

Thứ Hai, 12:00, 29/06/2026
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VOV.VN - Cách xem trực tiếp Nhật Bản vs Brazil vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam.

Vào lúc 0h ngày 30/6/2026 theo giờ Việt Nam, trận đấu tiếp theo của vòng 32 đội World Cup 2026 sẽ diễn ra giữa 2 đội Brazil và Nhật Bản trên sân vận động NRG ở Houston, Mỹ. 

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Trận đấu này sẽ được được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu  Nhật Bản vs Brazil vòng 32 đội World Cup 2026. 

Để có mặt ở trận đấu này, ĐT Brazil đã kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C cùng thành tích bất bại. Thầy trò HLV Ancelotti có 2 trận thắng, 1 trận hòa, có được 7 điểm. Đại diện Nam Mỹ ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. 

Trong khi đó, ĐT Nhật Bản cũng có được thành tích bất bại sau vòng bảng. Thầy trò HLV Moriyasu có 1 trận thắng, 2 trận hòa, giành ngôi nhì bảng F với 5 điểm có được. Đại diện châu Á ghi 7 bàn, thủng lưới 3 lần ở các trận đã qua. 

Với các CĐV Việt Nam, màn so tài Nhật Bản vs Brazil chính là trận đấu được chờ đợi nhất vòng 32 đội của World Cup năm nay. Nếu như Brazil là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử World Cup thì Nhật Bản luôn là đại diện ưu tú nhất của châu Á. 

Trận đấu nhiều khả năng sẽ có những diễn biến cân bằng và ĐT Nhật Bản hoàn toàn có thể tự tin khi họ đã từng thắng chính Brazil 3-2 trong trận giao hữu cách đây chưa lâu. 

Với ĐT Nhật Bản, chiến thắng trước Brazil ở trận đấu tới sẽ giúp họ thiết lập nên cột mốc lịch sử với trận thắng đầu tiên ở một vòng knock-out World Cup. Đó sẽ là điều mà Kamada cùng các đồng đội khát khao đạt được. 

PV/VOV.VN
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