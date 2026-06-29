ĐT Nhật Bản hướng đến chiến thắng lịch sử trước ĐT Brazil ở World Cup 2026

Nhật Bản, đang xếp hạng thứ 18 thế giới, đã vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng F sau một trận thắng và hai trận hòa, sẽ đối đầu với Brazil, đội xếp thứ 6 thế giới, hiện đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và đang nắm giữ kỷ lục với 5 lần đăng quang World Cup, vào rạng sáng mai 30/6.

HLV Hajime Moriyasu. (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo chính thức trước trận đấu lớn có ý nghĩa “sinh tử”, HLV ĐTQG Nhật Bản Hajime Moriyasu đã lên dây cót tinh thần cho toàn đội,

Ông Hajime Moriyasu nhấn mạnh ĐT Brazil luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở các kỳ World Cup nhưng ĐT Nhật Bản “cũng tự tin mình là một ứng viên tiềm năng" và các cầu thủ Nhật Bản sẽ cố gắng hết sức để làm nên chiến thắng lịch sử.

Các cầu thủ Nhật Bản tập làm quen với sân Houston (Mỹ) trước trận đấu loại trực tiếp với Brazil. (Ảnh: Reuters).

Nhà cầm quân 57 tuổi khẳng định việc ĐT Nhật Bản có thể cạnh tranh trực tiếp với một đội mạnh như Brazil tại World Cup 2026 lần này cũng “là một lợi thế lớn cho tương lai của bóng đá Nhật Bản”. Vì thế, các cầu thủ cần chiến đấu và nỗ lực hết mình.

Nếu 2 đội hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, ông Moriyasu dự kiến sẽ tự đưa ra quyết định lựa chọn cầu thủ sút luân lưu, chứ không dựa theo việc các cầu thủ tự xung phong “lĩnh ấn”.

Trước đó, Nhật Bản đã từng để thua Paraguay tại World Cup 2010 ở Nam Phi và thua Croatia tại World Cup ở Qatar năm 2022 - cả hai trận đều kết thúc bằng loạt sút luân lưu. Cách đây 4 năm, HLV Moriyasu đã tôn trọng nguyện vọng của các cầu thủ và chọn người đá luân lưu bằng cách để cầu thủ tự xung phong.

Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, đánh giá về khả năng thi đấu trong trận gặp Brazil của tiền vệ trụ cột Takefusa Kubo - người đã bị chấn thương đầu gối trái trong trận đấu đầu tiên của vòng bảng, ông Moriyasu cũng xác nhận ngôi sao này sẽ vắng mặt, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm bình phục để có thể tham gia các trận đấu tiếp theo.

Đối với những CĐV Nhật Bản, sau khi chứng kiến kết quả tốt đẹp của ĐTQG từ vòng bảng, họ đều bày tỏ sự hào hứng hơn là lo lắng, dù đối thủ tại trận đấu loại trực tiếp là ĐT Brazil được đánh giá cao.