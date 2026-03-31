ĐT Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2027 theo kịch bản khó tin

Bước vào trận đấu gặp Turkmenistan, ĐT Thái Lan cần phải giành chiến thắng để giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Lợi thế sân nhà giúp thầy trò HLV Hudson nhanh chóng đẩy cao tốc độ tấn công và sớm có bàn thắng mở tỷ số.

Ảnh: FAT.

Phút 15, ĐT Thái Lan liên tiếp được hưởng hai quả phạt góc và họ đã tận dụng thành công ở tình huống thứ hai. Theerathon treo bóng như đặt để Suphanan không bị ai kèm dễ dàng đánh đầu cận thành tung lưới đội khách.

Sau bàn thắng, ĐT Thái Lan hoàn toàn làm chủ trận đấu khiến Turkmenistan gần như không thể lên bóng. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Không thể sớm nâng tỷ số lên 2-0, ĐT Thái Lan đã phải nhận bàn thua trong hiệp 2. Phút 60, cầu thủ của đội khách tạt bóng vào vòng cấm Thái Lan tạo nên pha bóng lộn xộn. Bóng được tiền đạo của Turkmenistan nhả lại cho Teymur Charyyev tung ra cú dứt điểm từ xa khiến thủ môn Thái Lan không thể cản phá.

Bị gỡ hòa, ĐT Thái Lan mới vội vàng dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng các pha tấn công của đội bóng Đông Nam Á tỏ ra thiếu chuẩn xác trước khả năng phòng ngự của Turkmenistan.

Trong tình thế gần như tuyệt vọng, ĐT Thái Lan lại một lần nữa được hưởng niềm vui từ phạt góc. Phút 89, cầu thủ Thái Lan đá phạt góc, thủ môn của Turkmenistan phán đoán không đúng điểm rơi trái bóng, tạo ra cơ hội cho Manuel Bihr đánh đầu tung lưới đội khách.

Chung cuộc, ĐT Thái Lan thắng ĐT Turkmenistan 2-1 và trở thành đội Đông Nam Á thứ tư giành vé dự VCK Asian Cup 2027.