Kết quả vòng loại Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam thắng thuyết phục ĐT Malaysia
VOV.VN - ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trong cuộc tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường tại vòng loại Asian Cup 2027.
ĐT Việt Nam có khởi đầu như mơ trên sân Thiên Trường khi Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Malaysia trong tình huống phạt góc ở phút thứ 6. Bàn mở tỷ số giúp ĐT Việt Nam thi đấu hưng phấn và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu không bị xà ngang từ chối, Hoàng Đức đã nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam sau cú sút xa đẹp mắt ở phút 24.
Sang hiệp 2, cuối cùng Nguyễn Xuân Son cũng tỏa sáng trên sân Thiên Trường. Phút 51, Xuân Son đánh đầu thành bàn sau pha kiến tạo của Đỗ Hoàng Hên. Phút 58, Xuân Son bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Malaysia sau quả tạt như đặt của Trương Tiến Anh.
Ở chiều ngược lại, ĐT Malaysia thể hiện tinh thần chiến đấu tới cùng và tao ra một số cơ hội rõ ràng trong trận này. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách chỉ mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 từ chấm phạt đền của Endrick.
Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trong cuộc tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường và kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2027 với ngôi đầu bảng cùng 18 điểm tuyệt đối.
Hôm nay 31/3, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường vào lúc 19h00. Về chuyên môn, trận đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục khi ĐT Việt Nam đã sớm giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Tuy nhiên, đây là trận đấu có ý nghĩa danh dự rất lớn giữa hai đội bóng Đông Nam Á, trong bối cảnh ĐT Việt Nam từng thua đối thủ 0-4 trên sân khách ở lượt đi nhưng sau đó AFC đã xử ĐT Malaysia thua 0-3 do sai phạm về sử dụng cầu thủ nhập tịch.
Ở cuộc họp báo trước trận đấu, các thành viên ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đều đã khẳng định quyết tâm sẽ thi đấu hết mình trên sân Thiên Trường để khẳng định sự tự tôn của đội nhà trước khi vòng loại Asian Cup 2027 khép lại.
HLV Kim Sang Sik khẳng định quyết tâm giành chiến thắng của ĐT Việt Nam: “Chiến thắng trong trận gặp ĐT Malaysia sẽ là động lực để các cầu thủ tiếp tục cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác ở những giải đấu sắp tới. Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước và có một trận đấu trên sân nhà tuyệt vời".
Trong khi đó, HLV Peter Cklamovski cho hay: “Tôi nghĩ, đây sẽ là một trận đấu hay giữa 2 đội bóng mạnh. Chúng tôi cũng đã làm tinh thần để các cầu thủ đoàn kết, quyết tâm cống hiến và ĐT Malaysia sẽ chơi tốt nhất trong khả năng của mình, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng”.
Bộ đôi Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên lĩnh xướng hàng tấn công của ĐT Việt Nam và hỗ trợ phía sau là bộ 3 tiền vệ đều có thiên hướng tấn công Nguyễn Hoàng Đức - Nguyễn Quang Hải - Nguyễn Hai Long. Đôi cánh của ĐT Việt Nam là Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Ở hàng phòng ngự, HLV Kim Sang Sik sử dụng bộ 3 trung vệ có chiều cao ấn tượng là Đỗ Duy Mạnh - Bùi Hoàng Việt Anh - Đoàn Văn Hậu. Thủ môn Nguyễn Filip trở lại bắt chính trong khung thành ĐT Việt Nam.
Đáng chú ý, 2 cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Filip và Cao Pendant Quang Vinh cùng 2 cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đều được HLV Kim Sang Sik bố trí đá chính ở trận này. Ngoài ra, Đoàn Văn Hậu có lần đầu tiên đá chính cho ĐT Việt Nam sau 3 năm.
Phía bên kia chiến tuyến, ĐT Malaysia sử dụng 6 cầu thủ có gốc gác nước ngoài gồm Matthew Davies, Dion Cools, Corbin Ong, Paulo Josue, Nooa Laine, Stuart Wilkin. Trong số những ngôi sao bản địa của đội khách, cái tên nổi bật nhất là "Ronaldo Malaysia" Faisal Halim.
Trận đấu bắt đầu!!! ĐT Malaysia giao bóng
2': Cơ hội đầu tiên thuộc về ĐT Malaysia!!! Trung vệ Dion Cools dâng lên tấn công và tung cú sửa lòng chệch cột dọc.
6': VÀO!!! ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Malaysia
Trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Malaysia trong tình huống phạt góc.
10': NGUY HIỂM!!! ĐT Malaysia có cơ hội mười mươi khi Faisal Halim thoát xuống đối mặt thủ môn Nguyễn Filip rồi dứt điểm chệch cột dọc.
13': Nguyễn Filip trổ tài cứu thua!!! Thủ môn ĐT Việt Nam đổ người bắt gọn cú sút chìm từ cự ly khoảng 20m của Stuart Wilkin.
17': ĐT Việt Nam đáp trả!!! Cao Pendant Quang Vinh đột phá dũng mãnh ở trung lộ và tạo ra thời cơ áp sát vòng cấm cho Trương Tiến Anh. Tiếc rằng, ĐT Việt Nam không thể chuyển hóa cơ hội thành pha dứt điểm ở pha bóng này.
21': Nỗ lực bất thành!!! Nguyễn Xuân Son đón đường chuyền dài của Bùi Hoàng Việt Anh rồi cố gắng càn lướt nhưng không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ Malaysia.
24': HOÀNG ĐỨC SUÝT LẬP SIÊU PHẨM!!! Trái bóng dội xà ngang khung thành ĐT Malaysia sau cú sút xa đẹp mắt từ cự ly khoảng 30m của Nguyễn Hoàng Đức.
30': Nguyễn Xuân Son không hài lòng với trọng tài!!! Nguyễn Xuân Son bị Nooa Laine đẩy ngã ở giữa sân nhưng trọng tài không rút thẻ với cầu thủ Malaysia
32': ĐỖ HOÀNG HÊN BẮN PHÁ KHUNG THÀNH!!! Đỗ Hoàng Hên đón đường chuyền của Hai Long rồi tung cú sút quyết đoán nhưng thủ môn ĐT Malaysia đã phản xạ cản phá xuất thần.
33': ĐT Việt Nam thót tim!!! Thủ môn Nguyễn Filip băng ra ngoài vòng cấm và có pha va chạm với Faisal Halim. Rất may, trọng tài xác định Nguyễn Filip không phạm lỗi khi ngăn chặn đối phương.
37': Cơ hội của ĐT Việt Nam!!! Quang Hải tung cú volley chệch cột dọc sau quả tạt vào vòng cấm của Trương Tiến Anh.
40': Thẻ vàng!!! Cuối cùng Nooa Laine cũng nhận án phạt từ trọng tài sau khi liên tục chơi xấu với các cầu thủ ĐT Việt Nam ở giữa sân.
43': Ăn miếng trả miếng!!! Sau khi ĐT Malaysia tạo ra cơ hội với pha bật cao đánh đầu vọt xà ngang của Paulo Josue, ĐT Việt Nam lập tức đáp trả với pha dứt điểm vọt xà ngang của Cao Pendant Quang Vinh.
45': Nguyễn Xuân Son dứt điểm!!! Cú sút từ sát mép vòng cấm của tiền đạo ĐT Việt Nam không thắng được thủ môn bên phía Malaysia.
Hiệp 1 kết thúc!!! ĐT Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước ĐT Malaysia 1-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! ĐT Việt Nam giao bóng
CĐV Malaysia gửi thông điệp đầy ẩn ý tới FAM trên sân vận động Thiên Trường
VOV.VN - CĐV Malaysia gửi thông điệp đầy ẩn ý tới LĐBĐ Malaysia (FAM) trên sân vận động Thiên Trường trong trận đấu với ĐT Việt Nam.
48': ĐT Việt Nam uy hiếp khung thành!!! Hai Long xử lý tự tin trước vòng cấm rồi tung cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương.
49': HOAN HÔ NGUYỄN FILIP!!! Thủ môn ĐT Việt Nam bay người hết cỡ để cản phá cú đánh đầu của đối phương trong tình huống phạt góc.
51': VÀO!!! ĐT Việt Nam 2-0 ĐT Malaysia
Điều mà các CĐV Việt Nam chờ đợi cuối cùng cũng đã tới: Hoàng Hên kiến tạo, Xuân Son ghi bàn. Đỗ Hoàng Hên thoát xuống sát đường biên rồi thực hiện quả tạt vừa tầm cho Nguyễn Xuân Son đánh đầu tung lưới ĐT Malaysia.
55': Nỗ lực của "Ronaldo Malaysia"!!! Faisal Halim đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm rồi tung cú sút chệch cột dọc.
58': VÀO!!! ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Malaysia
Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Malaysia sau quả tạt như đặt của Trương Tiến Anh.
65': Xuân Son tiếp tục làm khổ hàng phòng ngự ĐT Malaysia!!! Xuân Son thoát xuống phía sau lưng các hậu vệ đối phương rồi đánh đầu chệch cột dọc.
68': Đỗ Hoàng Hên xử lý táo bạo!!! Tiền vệ ĐT Việt Nam thực hiện cú dứt điểm từ gần giữa sân nhưng đưa bóng đi chệch mục tiêu.
72': Trần Đình Trọng tái xuất trong màu áo ĐT Việt Nam!!! Trung vệ này vào thay Đỗ Duy Mạnh. Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik cũng đưa Nguyễn Trần Việt Cường vào thế chỗ Nguyễn Hai Long.
73': KHÔNG VÀO!!! Nguyễn Trần Việt Cường liên tiếp có 2 cơ hội trong vòng cấm ĐT Malaysia ngay sau khi vào sân nhưng một lần tiền đạo này dứt điểm chệch mục tiêu và một lần không thắng được thủ môn.
77': VÀO!!! ĐT Việt Nam 3-1 ĐT Malaysia
Trọng tài thổi phạt đền cho ĐT Malaysia khi cho rằng Đoàn Văn Hậu phạm lỗi trong vòng cấm. Endrick thực hiện thành công cú đá 11m, rút ngắn cách biệt cho đội khách. Thủ môn Nguyễn Filip đã đoán đúng hướng sút của đối phương nhưng không thể cản phá.
80': NGUY HIỂM!!! Faisal Halim thoát xuống đối mặt thủ môn Nguyễn Filip nhưng dứt điểm vọt xà ngang trước khung thành rộng mở.
83': Nguyễn Filip bắt gọn bóng!!! Cú sút phạt của Safawi Rashid đưa bóng tìm đến đúng vị trí mà thủ môn ĐT Việt Nam đã chờ sẵn.
85': Hoàng Hên vẫn chưa thể bén duyên ghi bàn!!! Xuân Son đột phá dũng mãnh rồi chuyền bóng, Hoàng Hên lừa qua hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn ĐT Malaysia đã bắt gọn bóng.
88': Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải rời sân!!! ĐT Việt Nam đưa Lê Ngọc Bảo và Lê Phạm Thành Long vào thế chỗ.
90'+1: Nguyễn Nhật Minh vào sân!!! Trụ cột của U23 Việt Nam được trao cơ hội ra sân ở ĐTQG khi vào thế chỗ Cao Pendant Quang Vinh.
90'+3: Nguyễn Trần Việt Cường kém duyên!!! ĐT Việt Nam có tình huống phản công sau khi hóa giải quả phạt góc của đối phương. Nguyễn Trần Việt Cường bứt tốc xâm nhập vòng cấm nhưng lại dứt điểm quá nhẹ từ góc hẹp.
90'+5: Pha bóng cuối cùng!!! Safawi Rashid bay người đánh đầu vọt xà ngang ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
HẾT GIỜ!!! ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước ĐT Malaysia.
Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 31/3: U23 Việt Nam thua đáng tiếc U23 Trung Quốc với tỷ số 0-1 trong trận đấu mà các cầu thủ trẻ đã tạo được một số cơ hội.
Cuộc phiêu lưu trên giá sách thể thao Việt Nam
VOV.VN - Thể thao Việt Nam luôn khẳng định khát vọng vươn lên không ngừng, nhưng việc xác định và phát huy sức mạnh thực sự của thể thao Việt Nam lại là thử thách khó nhằn.