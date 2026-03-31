Kết quả vòng loại Asian Cup 2027: ĐT Việt Nam thắng thuyết phục ĐT Malaysia

ĐT Việt Nam có khởi đầu như mơ trên sân Thiên Trường khi Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Malaysia trong tình huống phạt góc ở phút thứ 6. Bàn mở tỷ số giúp ĐT Việt Nam thi đấu hưng phấn và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu không bị xà ngang từ chối, Hoàng Đức đã nhân đôi cách biệt cho ĐT Việt Nam sau cú sút xa đẹp mắt ở phút 24.

Sang hiệp 2, cuối cùng Nguyễn Xuân Son cũng tỏa sáng trên sân Thiên Trường. Phút 51, Xuân Son đánh đầu thành bàn sau pha kiến tạo của Đỗ Hoàng Hên. Phút 58, Xuân Son bật cao đánh đầu tung lưới ĐT Malaysia sau quả tạt như đặt của Trương Tiến Anh.

Ở chiều ngược lại, ĐT Malaysia thể hiện tinh thần chiến đấu tới cùng và tao ra một số cơ hội rõ ràng trong trận này. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách chỉ mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 từ chấm phạt đền của Endrick.

Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trong cuộc tiếp đón ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường và kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2027 với ngôi đầu bảng cùng 18 điểm tuyệt đối.

Sân Thiên Trường mở hội. (Ảnh: Duy Đức)