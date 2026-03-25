ĐT Thái Lan nhận tin không vui trước trận đấu quyết định tấm vé dự Asian Cup 2027

Thứ Tư, 15:03, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Thái Lan có sự thay đổi bất đắc dĩ về mặt lực lượng khi “vua đá phạt” ở SEA Games 33 dính chấn thương.

ĐT Thái Lan đang trong quá trình tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu quyết định tấm vé dự Asian Cup 2027. Tại bảng D, ĐT Thái Lan đang bằng điểm ĐT Turkmenistan (12 điểm) nhưng kém về thành tích đối đầu.

Dt thai lan nhan tin khong vui truoc tran dau quyet dinh tam ve du asian cup 2027 hinh anh 1
Bốn cầu thủ giàu kinh nghiệm của ĐT Thái Lan tái hợp (Ảnh: Changsuek)

Trong trận đấu trên sân khách, ĐT Thái Lan đã để thua ĐT Turkmenistan với tỉ số 1-3. Để giành vé để VCK Asian Cup 2027, ĐT Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối với ĐT Turkmenistan trên sân nhà.

Tuy nhiên, ĐT Thái Lan có xáo trộn về lực lượng một cách bất đắc dĩ khi tiền đạo Yotsakorn Burapha dính chấn thương trong khi tập luyện. Đội ngũ y tế đánh giá cầu thủ này không kịp bình phục cho trận đấu với ĐT Turkmenistan.

Yotsakorn Burapha được đánh giá là tài năng đáng chú ý của bóng đá Thái Lan với khả năng sút phạt trực tiếp rất tốt. Tại SEA Games 33, Yotsakorn Burapha đã ghi đến 7 bàn thắng, giành danh hiệu vua phá lưới trong môn bóng đá nam.

Sự vắng mặt này khiến HLV Anthony Hudson phải gọi bổ sung chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda. Sau gần 2 năm, Dangda mới trở lại khoác áo ĐT Thái Lan. Dangda cùng với nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm gồm Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan cùng khoác áo “voi chiến” kể từ tháng 6/2024.

Trận đấu giữa ĐT Thái Lan vs ĐT Turkmenistan sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 31/3.

PV/VOV.VN
Tag: ĐT Thái Lan Yotsakorn Burapha Teerasil Dangda
VOV.VN - Chiều 22/3, U23 Việt Nam với 34 thành viên trong đó có 25 cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, đã lên đường tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026.

VOV.VN - U23 Thái Lan đã lên danh sách các cầu thủ sẽ tham dự giải đấu CFA Team China Cup diễn ra ở Tây An (Trung Quốc) với gương mặt đáng chú ý trở về từ Nhật Bản.

VOV.VN - Lịch thi đấu CFA Team China 2026, nơi U23 Việt Nam sẽ so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc và hai đại diện khác là U23 Triều Tiên với U23 Thái Lan.

