ĐT Việt Nam "chấp quân" ở ASEAN Cup 2026, quyết tâm bảo vệ ngôi vương

ĐT Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Timor Leste. Cuộc đối đầu diễn ra lúc 20h30 ngày 24/7 trên sân vận động Chonburi, Thái Lan.

ĐT Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo cho ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 4-0 trước Myanmar. (Ảnh: Hoài Thương)

Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang Sik tham dự giải với 25 cầu thủ, ít hơn một suất so với quy định. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt biến động về lực lượng trước thềm giải đấu.

Ban đầu, ĐT Việt Nam triệu tập 28 cầu thủ để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, các ca chấn thương liên tiếp đã khiến nhiều cái tên phải rời danh sách.

Ngô Đăng Khoa là trường hợp đầu tiên chia tay đội trước chuyến tập huấn Hàn Quốc. Sau đó, Lê Ngọc Bảo cũng không thể tiếp tục do chưa bình phục chấn thương.

Đến giữa tháng 7, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh được xác nhận cần thêm thời gian điều trị. Ngay sau đó, Khuất Văn Khang cũng trở về CLB để phục hồi thể trạng.

Trước tình hình này, trung vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo được triệu tập bổ sung. Tuy vậy, ban huấn luyện quyết định không gọi thêm nhân sự và chốt danh sách 25 cầu thủ.

Dù thiếu vắng một số trụ cột ở hàng thủ, ĐT Việt Nam vẫn còn nhiều phương án thay thế. Sự góp mặt của các cầu thủ trẻ như Nhật Minh, Quang Kiệt, Văn Đô, Ngọc Mỹ, Đình Bắc… hứa hẹn mang đến năng lượng mới cho đội hình.

Sau trận ra quân gặp Timor Leste, ĐT Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia, và Campuchia. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là giành vé vào bán kết trước khi hướng tới việc bảo vệ ngôi vương.

Danh sách 25 cầu thủ ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 Thủ môn: Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang. Hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Khổng Minh Gia Bảo. Tiền vệ: Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Ngọc Mỹ. Tiền đạo: Phạm Gia Hưng, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường.