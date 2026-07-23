Lịch thi đấu bảng A - ASEAN Cup 2026: Tâm điểm ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia

ĐT Việt Nam sẽ mở màn ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với ĐT Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp Singapore, Indonesia và Campuchia theo lịch trình dày đặc.

Cụ thể, ĐT Việt Nam tiếp đón Singapore lúc 20h00 ngày 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình, trước khi làm khách của Indonesia vào ngày 3/8. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của ĐT Việt Nam là cuộc chạm trán Campuchia trên sân nhà diễn ra ngày 7/8.

Lịch thi đấu bảng A - ASEAN Cup 2026

ASEAN Cup 2026 có 10 đội tham dự, chia thành hai bảng và thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, tạo nên cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.

Tại bảng A, Việt Nam và Indonesia được đánh giá là hai ứng viên sáng giá nhất. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vì thế được xem là trận cầu quyết định ngôi đầu.

Ở trận ra quân của ĐT Việt Nam, Timor Leste bị đánh giá thấp hơn nhưng không thể xem nhẹ. Đội bóng này vừa thắng Brunei 6-1 và sở hữu những cái tên đáng chú ý như Zenivio Gostavo hay Oatnasio da Silva.

Trong khi đó, ĐT Indonesia dưới thời HLV John Herdman đang có sự lột xác mạnh mẽ. Với lực lượng nhập tịch chất lượng, họ đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu sau 6 lần về nhì.

ĐT Singapore cũng là cái tên đáng gờm khi duy trì phong độ ổn định thời gian qua. Tại giải đấu lần này, ĐT Singapore kỳ vọng vào kinh nghiệm của đội trưởng Hariss Harun.

Cuối cùng, ĐT Campuchia được nhận định cũng không hề dễ chơi. Việc bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch giúp họ tiến bộ rõ rệt và sẵn sàng gây bất ngờ.