ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị đầu tiên trước trận mở màn tại Thái Lan

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra trên sân thuộc Học viện bóng đá Legends, cách nơi đóng quân của đội khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Đây là địa điểm tập luyện do lãnh đội Đoàn Anh Tuấn trực tiếp sang tiền trạm và lựa chọn, với chất lượng mặt cỏ đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện.

Điều kiện thời tiết tại Chonburi cũng khá thuận lợi. Dù vẫn có nắng nóng, nhưng nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội nhờ vị trí gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện.

ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tại Thái Lan (Ảnh: VFF)

Do chỉ còn ít ngày trước trận ra quân, nội dung buổi tập tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. HLV Kim Sang Sik đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết trong quá trình triển khai, nhiều lần chủ động dừng buổi tập để điều chỉnh và hướng dẫn các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật.

Trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ đã có cuộc trao đổi với truyền thông. Đánh giá về quá trình chuẩn bị của đội tuyển, cầu thủ trẻ cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau hơn ba tuần tập trung, bao gồm giai đoạn tập luyện tại Hà Nội, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và trận giao hữu với Myanmar.

Ngọc Mỹ chia sẻ: “Em nghĩ sau hơn ba tuần chuẩn bị ở Hà Nội, chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cũng như trận giao hữu với Myanmar, toàn đội gần như đã hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào giải đấu. Anh em rất tin tưởng vào Ban huấn luyện. Mỗi cá nhân sẽ cố gắng hết sức để thi đấu, tạo nên một tập thể gắn kết và hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch”.

Chia sẻ về sự cạnh tranh tại đội tuyển quốc gia, Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết việc được tập luyện cùng các đàn anh là cơ hội quý giá để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm: “Là một cầu thủ trẻ, em xác định đây là cơ hội để học hỏi và trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Còn về việc cạnh tranh vị trí, Ban huấn luyện sẽ đánh giá dựa trên những gì các cầu thủ thể hiện trên sân để lựa chọn đội hình phù hợp nhất. Nếu được trao cơ hội, em sẽ cố gắng thể hiện thật tốt”.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại Chonburi để hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với ĐT Timor Leste ở trận ra quân vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra vào ngày 24/7.