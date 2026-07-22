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Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam quyết vô địch

Thứ Tư, 05:30, 22/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch.

Đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Chonburi (Thái Lan) để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste, với mục tiêu giành vé vào bán kết và hướng tới lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam ra quân gặp Timor Leste ngày 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan), sân nhà được Timor Leste đăng ký sử dụng trong suốt giải đấu.

lich thi dau va truc tiep asean cup 2026 Dt viet nam quyet vo dich hinh anh 1
Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026.

Tiếp đó, đội tuyển trở về sân Mỹ Đình tiếp đón Singapore vào 31/7 trước khi làm khách trên sân Pakansari của Indonesia ngày 3/8 trong trận đấu được xem là quyết định ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại vòng bảng bằng màn tiếp đón Campuchia trên sân Mỹ Đình vào 7/8.

ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8, quy tụ 10 đội tuyển, chia thành hai bảng đấu. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Chung kết cũng diễn ra trong hai lượt trận vào các ngày 22/8 và 26/8.

lich thi dau va truc tiep asean cup 2026 Dt viet nam quyet vo dich hinh anh 2
Lịch thi đấu và trực tiếp ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam.

Trước thềm giải đấu, đội tuyển Việt Nam có màn chuẩn bị ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước Siheung FC, Yongin FC và Gangwon FC. Sau khi trở về nước, Quang Hải cùng các đồng đội tiếp tục đánh bại Myanmar 4-0 trong trận giao hữu tổng duyệt, tạo đà tâm lý thuận lợi trước ngày khai màn.

Người hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 trực tiếp trên FPT Play, đồng thời chờ đợi màn so tài tâm điểm với Indonesia trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Yến Hoàng/VOV.VN
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