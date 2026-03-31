ĐT Việt Nam có kế hoạch đặc biệt chuẩn bị cho ASEAN Cup sau trận gặp Malaysia

Thứ Ba, 12:30, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Việt Nam có kế hoạch đặc biệt chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 sau khi kết thúc màn so tài với ĐT Malaysia.

Ngày 31/3/2026, ĐT Việt Nam có trận đấu với ĐT Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ trở lại với các hoạt động thi đấu chính thức tại ASEAN Cup vào cuối tháng 7/2026. 

Ảnh: Trần Tiến.
Ảnh: Trần Tiến. 

Ngay từ thời điểm này, VFF đã có những kế hoạch cho quá trình chuẩn bị của ĐT Việt Nam hướng đến ASEAN Cup 2026. Theo đó, ngay sau khi V-League kết thúc vào giữa tháng 6, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại. 

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có 5 tuần tập luyện và chuẩn bị trước khi chính thức tranh tài vào cuối tháng 7, đồng thời sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài để quá trình chuẩn bị được trơn tru nhất. 

ĐT Việt Nam đang là ĐKVĐ của ASEAN Cup sau khi giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận chung kết cách đây hơn một năm. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ là bảo vệ thành công chức vô địch. 

Tại giải đấu năm nay, ĐT Việt Nam ở cùng bảng A với các đội Singapore, Indonesia, Campuchia và đội thắng ở cặp đấu loại Timor Leste vs Brunei. 

PV/VOV.VN
Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Bốn cầu thủ gốc nước ngoài đá chính?
Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Bốn cầu thủ gốc nước ngoài đá chính?

VOV.VN - Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 31/3/2026.

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Bốn cầu thủ gốc nước ngoài đá chính?

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia: Bốn cầu thủ gốc nước ngoài đá chính?

VOV.VN - Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 31/3/2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3: U23 và ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/3, U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng ra sân thi đấu.

ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng dịp sinh nhật?
ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng dịp sinh nhật?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ là tâm điểm chú ý khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng dịp sinh nhật?

ĐT Việt Nam – ĐT Malaysia: Nguyễn Xuân Son tỏa sáng dịp sinh nhật?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ là tâm điểm chú ý khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

