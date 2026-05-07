ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026

Tại Đại hội FIFA diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, FIFA về cơ bản đã thống nhất với AFF và AFC về cách tổ chức giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Thông tin chi tiết chưa được tổ chức lớn nhất thế giới công bố công khai.

Hình ảnh trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Trung Quốc năm 2022.

Tuy vậy theo nhiều nguồn tin, FIFA sẽ mời thêm 3 đội ngoài khu vực Đông Nam Á để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc).

3 đội bóng này sẽ cùng 11 đội tuyển ở khu vực chia thành 2 hạng đấu theo bảng xếp hạng FIFA. Hạng A gồm 8 đội có thứ hạng cao nhất và hạng B gồm 6 đội có thứ hạng thấp hơn. Các trận đấu hạng A được tổ chức ở Indonesia trong khi hạng B diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc).

Chi tiết thể thức thi đấu dự kiến sẽ được FIFA công bố công khai trước ngày 1/6/2026 để các đội tuyển có thời gian chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào cuối tháng 9.

Theo đánh giá, việc FIFA mời thêm ĐT Trung Quốc và ĐT Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ nhằm giúp giải đấu có thêm sự cạnh tranh mà còn tăng sức hút với các nhà tài trợ từ Trung Quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, khi giải đấu có sự góp mặt của 2 đội tuyển này, giá trị tiền bản quyền truyền hình dự kiến cũng tăng lên đáng kể.

Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội để tranh tài với ĐT Trung Quốc ở một giải đấu chính thức. Trong lần gần nhất gặp ĐT Trung Quốc ở giải đấu chính thức, ĐT Việt Nam đã thắng 3-1 tại vòng loại World Cup 2022.