中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Việt Nam có thể gặp ĐT Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 10:30, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nếu không có gì thay đổi, ĐT Trung Quốc sẽ là một trong những đội khách mời của FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại Đại hội FIFA diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, FIFA về cơ bản đã thống nhất với AFF và AFC về cách tổ chức giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Thông tin chi tiết chưa được tổ chức lớn nhất thế giới công bố công khai. 

Dt viet nam co the gap Dt trung quoc o fifa asean cup 2026 hinh anh 1
Hình ảnh trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Trung Quốc năm 2022. 

Tuy vậy theo nhiều nguồn tin, FIFA sẽ mời thêm 3 đội ngoài khu vực Đông Nam Á để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). 

3 đội bóng này sẽ cùng 11 đội tuyển ở khu vực chia thành 2 hạng đấu theo bảng xếp hạng FIFA. Hạng A gồm 8 đội có thứ hạng cao nhất và hạng B gồm 6 đội có thứ hạng thấp hơn. Các trận đấu hạng A được tổ chức ở Indonesia trong khi hạng B diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). 

Chi tiết thể thức thi đấu dự kiến sẽ được FIFA công bố công khai trước ngày 1/6/2026 để các đội tuyển có thời gian chuẩn bị cho giải đấu diễn ra vào cuối tháng 9. 

Theo đánh giá, việc FIFA mời thêm ĐT Trung Quốc và ĐT Ấn Độ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ nhằm giúp giải đấu có thêm sự cạnh tranh mà còn tăng sức hút với các nhà tài trợ từ Trung Quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, khi giải đấu có sự góp mặt của 2 đội tuyển này, giá trị tiền bản quyền truyền hình dự kiến cũng tăng lên đáng kể. 

Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội để tranh tài với ĐT Trung Quốc ở một giải đấu chính thức. Trong lần gần nhất gặp ĐT Trung Quốc ở giải đấu chính thức, ĐT Việt Nam đã thắng 3-1 tại vòng loại World Cup 2022. 

PV/VOV.VN
Tag: ĐT Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027
ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027

VOV.VN - ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” tại VCK Asian Cup 2027 khi nằm ở nhóm hạt giống số 3.

ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027

ĐT Việt Nam nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" tại Asian Cup 2027

VOV.VN - ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” tại VCK Asian Cup 2027 khi nằm ở nhóm hạt giống số 3.

HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc
HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán khó ở hàng công ĐT Việt Nam sau khi Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc

HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc

HLV Kim Sang Sik cùng ĐT Việt Nam đối mặt bài toán Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán khó ở hàng công ĐT Việt Nam sau khi Geovane Magno đã hoàn tất thủ tục nhập tịch và mang tên Việt Nam là Nguyễn Tài Lộc

ĐT Indonesia gây bất ngờ trước ngày chạm trán ĐT Việt Nam
ĐT Indonesia gây bất ngờ trước ngày chạm trán ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Indonesia gây bất ngờ với danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7/2026.

ĐT Indonesia gây bất ngờ trước ngày chạm trán ĐT Việt Nam

ĐT Indonesia gây bất ngờ trước ngày chạm trán ĐT Việt Nam

VOV.VN - ĐT Indonesia gây bất ngờ với danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 7/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế