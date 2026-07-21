ĐT Việt Nam đối mặt thử thách hoá giải lời nguyền ở ASEAN Cup 2026

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ĐT Việt Nam chưa từng bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á. Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng 2 lần thất bại trước nhiệm vụ này vào năm 2010 và 2021 khi giải đấu còn mang tên AFF Cup. Đây cũng là “lời nguyền” mà thầy trò HLV Kim Sang Sik cần hóa giải tại ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, cả 2 lần ĐT Việt Nam trở thành cựu vương Đông Nam Á đều diễn ra với kịch bản khá tương đồng: Thua cay đắng 0-2 ở bán kết lượt đi và không thể lật ngược tình thế ở trận lượt về. Cả 2 lần không thể bảo vệ danh hiệu, ĐT Việt Nam đều được dẫn dắt bởi vị HLV đã mang về chức vô địch và còn nguyên bộ khung đội hình đã bước lên đỉnh vinh quang.

ĐT Việt Nam liệu có bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup? (Ảnh: Như Đạt)

Vào năm 2010, ĐT Việt Nam thua ĐT Malaysia 0-2 trong trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil với những sai lầm của thủ môn Bùi Tấn Trường và những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Sau đó, thầy trò HLV Henrique Calisto chính thức trở thành cựu vương sau khi hòa 0-0 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Năm 2021, giải đấu diễn ra tại Singapore và mang tên AFF Cup 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. ĐT Việt Nam đã thua ĐT Thái Lan 0-2 ở bán kết lượt đi trong ngày Nguyễn Phong Hồng Duy mắc sai lầm tai hại và trọng tài có hàng loạt quyết định khó hiểu. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo hòa 0-0 trong trận bán kết lượt về.

Năm nay, ĐT Việt Nam sẽ có lần thứ 3 đứng trước nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Nếu có thể lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam giành 2 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp.

Để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, ĐT Việt Nam đã có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Hàn Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng có 4 chiến thắng trong quá trình chạy đà cho ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang Sik có thể trở thành nhà cầm quân đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2 lần liên tiếp. (Ảnh: Như Đạt)

Cụ thể, ĐT Việt Nam đã lần lượt thắng Siheung FC 6-0, Yongin FC 2-1 và Gangwon FC 2-1 trong 3 trận đấu tập ở Hàn Quốc. Sau đó, ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Myanmar 4-0 trong trận giao hữu trên sân vận động Thái Nguyên.

Chia sẻ về kế hoạch tại giải đấu sắp tới, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Mục tiêu trước mắt của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 là vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi mới tính đến các đối thủ tiếp theo. Điều quan trọng là màn trình diễn trên sân và giành được những kết quả tốt".

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026 với trận ra quân gặp ĐT Timor Leste vào lúc 20h30 ngày 24/7 tại Chonburi, Thái Lan.