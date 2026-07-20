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ĐT Việt Nam đến Thái Lan chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026

Thứ Hai, 15:59, 20/07/2026
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VOV.VN - Chỉ ít ngày sau trận giao hữu với ĐT Myanmar, ĐT Việt Nam đã tới Thái Lan để hướng tới trận ra quân tại ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hướng đến việc bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sau quãng thời gian hội quân, tập luyện tại Việt Nam đã có chuyến tập huấn Hàn Quốc với kết quả được đánh giá cao.

Dt viet nam den thai lan chuan bi cho tran ra quan tai asean cup 2026 hinh anh 1
ĐT Việt Nam sang Thái Lan chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Sau chiến thắng trong các trận đấu tập với các đội bóng ở Hàn Quốc, ĐT Việt Nam tiếp tục có màn chuẩn bị tốt khi vượt qua ĐT Myanmar trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 18/7. Màn tổng duyệt ấn tượng giúp ĐT Việt Nam nâng cao tinh thần để chuẩn bị bước vào giải đấu chính thức.

Hôm nay 20/7, ĐT Việt Nam đã lên đường sang Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận ra quân tại ASEAN Championship 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik di chuyển trên chuyến bay khởi hành lúc 12h45 từ Hà Nội và hạ cánh tại Bangkok lúc 14h45 (giờ địa phương) cùng ngày.

Từ Bangkok, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp đội tuyển Timor Leste. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Timor Leste sẽ diễn ra vào ngày 24/7.

Bên cạnh đó, người hâm mộ đã có thể mùa vé hai trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Cả hai trận đấu đều có bốn mệnh giá vé gồm 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng mỗi vé.

Người hâm mộ mua vé trực tuyến thông qua ứng dụng OneU. Vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore mở bán từ 10h00 ngày 17/7/2026 đến 23h59 ngày 25/7/2026, hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Campuchia mở bán từ 10h00 ngày 20/7/2026 đến 23h59 ngày 29/7/2026, hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Dt viet nam den thai lan chuan bi cho tran ra quan tai asean cup 2026 hinh anh 2
Người hâm mộ đã có thể mua vé hai trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.
PV/VOV.VN
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