Quang Hải trải lòng về trọng trách đặc biệt ở ĐT Việt Nam

ASEAN Cup 2026 là cột mốc đặc biệt với cá nhân Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ này có lần đầu tiên đảm nhận vai trò đội trưởng ĐT Việt Nam ở một giải đấu.

Trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Quang Hải và các đồng đội sẽ có màn “thử lửa” khi đá giao hữu với ĐT Myanmar lúc 19h ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Quang Hải phát biểu trong cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar. (Ảnh: Hoài Thương)

Ở cuộc họp báo trước trận đấu, Nguyễn Quang Hải chia sẻ: “Đây là trận giao hữu nhưng toàn đội vẫn hướng đến một kết quả tốt. Chúng tôi muốn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức”.

Quang Hải cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được mang băng đội trưởng ĐT Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1997 khẳng định bản thân sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần gắn kết tập thể và cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu chung của toàn đội.

"Khi được ban huấn luyện và các đồng đội ưu ái giao tấm băng đội trưởng, điều đầu tiên tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi sẽ phát huy vai trò gắn kết các cầu thủ và hoàn thành những nhiệm vụ được ban huấn luyện giao phó. Các tuyển thủ Việt Nam cũng là những người rất chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đặt tập thể lên hàng đầu" – Nguyễn Quang Hải bày tỏ.