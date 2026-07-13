ĐT Việt Nam thắng 3 trận ở Hàn Quốc, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương AFF ASEAN Cup 2026

Chiều 13/7, ĐT Việt Nam đã thi đấu trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), giành chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC – đại diện đang thi đấu tại K-League 1.

Ảnh: VFF

Đây là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất trong ba “quân xanh” của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại Hàn Quốc. Trước cuộc so tài với ĐT Việt Nam, Gangwon FC vừa cầm hòa đội đầu bảng FC Seoul tại vòng đấu gần nhất của K-League 1.

Ở trận đấu với Gangwon FC, HLV Kim Sang Sik tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án nhân sự trước thềm AFF ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF

Đáng chú ý, đội hình xuất phát quy tụ phần lớn các cầu thủ chủ chốt và được duy trì thi đấu sang khoảng 15 phút đầu hiệp hai trước khi Ban huấn luyện tiến hành thay toàn bộ đội hình nhằm đánh giá thêm các phương án dự phòng.

Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son có pha dứt điểm sau tình huống phản công nhanh nhưng bóng đi vọt xà. Ít phút sau, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức lần lượt thử vận may bằng những cú sút xa.

Ảnh: VFF

Phút 14, Gangwon FC được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm và tận dụng thành công để mở tỷ số.

Không để đối phương duy trì lợi thế quá lâu, các học trò của HLV Kim Sang Sik tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 21, Nguyễn Quang Hải tung cú dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối.

Ảnh: VFF

Những nỗ lực của ĐT Việt Nam được đền đáp ở phút 28. Từ pha lên bóng bên cánh, Nguyễn Tài Lộc thực hiện đường tạt thuận lợi để Nguyễn Xuân Son băng vào dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, sau khoảng 15 phút đầu giữ gần như nguyên vẹn đội hình, Ban huấn luyện lần lượt đưa nhóm cầu thủ còn lại vào sân nhằm tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng.

Ảnh: VFF

Phút 62, Nguyễn Ngọc Mỹ có pha cứa lòng đẹp mắt bằng chân phải nhưng thủ môn Gangwon FC xuất sắc cản phá. Ba phút sau, ĐT Việt Nam có bàn thắng quyết định. Từ nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Văn Đô, bóng được đưa vào thuận lợi để Gia Hưng dứt điểm chính xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Ảnh: VFF

Chiến thắng trước Gangwon FC giúp ĐT Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Sau gần ba tuần hội quân và ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, Ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào AFF ASEAN Cup 2026.

Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, sáng 14/7, ĐT Việt Nam sẽ rời Incheon trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026.