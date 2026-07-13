English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐT Việt Nam thắng 3 trận ở Hàn Quốc, sẵn sàng bảo vệ ngôi vương AFF ASEAN Cup 2026

Thứ Hai, 17:35, 13/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam toàn thắng 3 trận đấu tập trên đất Hàn Quốc, sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026.

Chiều 13/7, ĐT Việt Nam đã thi đấu trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon (Hàn Quốc), giành chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC – đại diện đang thi đấu tại K-League 1.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Đây là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất trong ba “quân xanh” của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại Hàn Quốc. Trước cuộc so tài với ĐT Việt Nam, Gangwon FC vừa cầm hòa đội đầu bảng FC Seoul tại vòng đấu gần nhất của K-League 1.

Ở trận đấu với Gangwon FC, HLV Kim Sang Sik tiếp tục tận dụng tối đa cơ hội để rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án nhân sự trước thềm AFF ASEAN Cup 2026.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Đáng chú ý, đội hình xuất phát quy tụ phần lớn các cầu thủ chủ chốt và được duy trì thi đấu sang khoảng 15 phút đầu hiệp hai trước khi Ban huấn luyện tiến hành thay toàn bộ đội hình nhằm đánh giá thêm các phương án dự phòng.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 3
Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Ngay phút thứ 5, Nguyễn Xuân Son có pha dứt điểm sau tình huống phản công nhanh nhưng bóng đi vọt xà. Ít phút sau, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức lần lượt thử vận may bằng những cú sút xa.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 4
Ảnh: VFF

Phút 14, Gangwon FC được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm và tận dụng thành công để mở tỷ số.

Không để đối phương duy trì lợi thế quá lâu, các học trò của HLV Kim Sang Sik tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Phút 21, Nguyễn Quang Hải tung cú dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng lại tìm đến xà ngang trong sự tiếc nuối.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 5
Ảnh: VFF

Những nỗ lực của ĐT Việt Nam được đền đáp ở phút 28. Từ pha lên bóng bên cánh, Nguyễn Tài Lộc thực hiện đường tạt thuận lợi để Nguyễn Xuân Son băng vào dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, sau khoảng 15 phút đầu giữ gần như nguyên vẹn đội hình, Ban huấn luyện lần lượt đưa nhóm cầu thủ còn lại vào sân nhằm tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 6
Ảnh: VFF

Phút 62, Nguyễn Ngọc Mỹ có pha cứa lòng đẹp mắt bằng chân phải nhưng thủ môn Gangwon FC xuất sắc cản phá. Ba phút sau, ĐT Việt Nam có bàn thắng quyết định. Từ nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Văn Đô, bóng được đưa vào thuận lợi để Gia Hưng dứt điểm chính xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐT Việt Nam.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 7
Ảnh: VFF

Chiến thắng trước Gangwon FC giúp ĐT Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn. Sau gần ba tuần hội quân và ba trận đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, Ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào AFF ASEAN Cup 2026.

Dt viet nam thang 3 tran o han quoc, san sang bao ve ngoi vuong aff asean cup 2026 hinh anh 8
Ảnh: VFF

Theo kế hoạch, sáng 14/7, ĐT Việt Nam sẽ rời Incheon trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17/7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF ASEAN Cup 2026.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam ra sân
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam thi đấu trận cuối cùng trong chuyến tập huấn trên đất Hàn Quốc.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam ra sân

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam ra sân

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 13/7: ĐT Việt Nam thi đấu trận cuối cùng trong chuyến tập huấn trên đất Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026
ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương.

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026

ĐT Việt Nam nhận tin cực vui trước ASEAN Championship 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương.

ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh
ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh

VOV.VN - ĐT Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi, hướng tới trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh

ĐT Việt Nam trở lại tập luyện, chờ đấu đối thủ mạnh

VOV.VN - ĐT Việt Nam trở lại tập luyện sau một ngày nghỉ ngơi, hướng tới trận đấu tiếp theo trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

ĐT Việt Nam đối đầu hàng loạt cầu thủ nhập tịch ở AFF ASEAN Cup 2026
ĐT Việt Nam đối đầu hàng loạt cầu thủ nhập tịch ở AFF ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ đối mặt hàng loạt cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài của các đối thủ tại vòng bảng AFF ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam đối đầu hàng loạt cầu thủ nhập tịch ở AFF ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam đối đầu hàng loạt cầu thủ nhập tịch ở AFF ASEAN Cup 2026

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ đối mặt hàng loạt cầu thủ nhập tịch cũng như gốc nước ngoài của các đối thủ tại vòng bảng AFF ASEAN Cup 2026.

Xuân Son tỏa sáng, ĐT Việt Nam tiếp tục thắng lợi trên đất Hàn Quốc
Xuân Son tỏa sáng, ĐT Việt Nam tiếp tục thắng lợi trên đất Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: Xuân Son và Hai Long tỏa sáng giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng thứ hai trong đợt tập huấn trên đất Hàn Quốc.

Xuân Son tỏa sáng, ĐT Việt Nam tiếp tục thắng lợi trên đất Hàn Quốc

Xuân Son tỏa sáng, ĐT Việt Nam tiếp tục thắng lợi trên đất Hàn Quốc

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 8/7: Xuân Son và Hai Long tỏa sáng giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng thứ hai trong đợt tập huấn trên đất Hàn Quốc.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế