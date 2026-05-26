ĐT Việt Nam “nín thở” chờ đối thủ ở trận ra quân AFF ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân trên sân khách vào ngày 24/7/2026. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chưa được xác định và sẽ lộ diện sau loạt trận play-off.

ĐT Việt Nam vô địch AFF ASEAN Cup 2024. (Ảnh: Hoài Thương)

Theo lịch thi đấu, cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về vào các ngày 2/6 và 9/6. Đội giành chiến thắng chung cuộc sẽ trở thành đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại bảng A giải AFF ASEAN Cup 2026.

Sau trận mở màn, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Singapore vào ngày 31/7 với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tiếp đó, “Những chiến binh sao vàng” sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Indonesia vào ngày 3/8 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Campuchia ngày 7/8.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, nơi các trận đấu diễn ra theo thể thức lượt đi và về. Vòng bán kết được ấn định vào các ngày 15-16/8 và 18-19/8.

Hai đội vượt qua bán kết sẽ bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch với hai lượt trận vào ngày 22/8 và 26/8. Hiện tại, giờ thi đấu và địa điểm cụ thể vẫn đang chờ ban tổ chức công bố trong thời gian tới.

Với tư cách đương kim vô địch, ĐT Việt Nam đang tích cực chuẩn bị để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu và tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á.