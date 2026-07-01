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ĐT Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

Thứ Tư, 14:51, 01/07/2026
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VOV.VN - Theo chia sẻ của HLV Kim Sang Sik, chuyến tập huấn Hàn Quốc là bước hoàn thiện cuối cùng trước ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam.

Sáng 1/7, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày mai (2/7), chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập, HLV trưởng Kim Sang Sik đã có buổi trao đổi với truyền thông, đánh giá quá trình chuẩn bị của đội tuyển và chia sẻ những mục tiêu đặt ra trong chuyến tập huấn sắp tới.

Theo HLV Kim Sang Sik, sau hơn một tuần hội quân, đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực cho các cầu thủ. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sẽ là giai đoạn then chốt để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật và lựa chọn đội hình tối ưu hướng tới ASEAN Cup 2026.

Dt viet nam sang han quoc tap huan chuan bi cho asean cup 2026 hinh anh 1
ĐT Việt Nam tập luyện sáng 1/7.

“Từ khi hội quân đến nay, chúng tôi chủ yếu tập trung nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Khi sang Hàn Quốc, toàn đội sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập chiến thuật để có sự chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Đánh giá về sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Tài Lộc và Le Giang Patrik, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đây là những sự bổ sung chất lượng, giúp đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn về nhân sự.

“Sự có mặt của Tài Lộc và Le Giang Patrik giúp đội tuyển mạnh hơn so với các đợt tập trung trước. Điều quan trọng là chúng tôi phải xây dựng được một tập thể gắn kết, tạo ra nhiều tổ hợp cầu thủ và lựa chọn phương án phù hợp với từng đối thủ cũng như từng trận đấu”, ông nói.

Dt viet nam sang han quoc tap huan chuan bi cho asean cup 2026 hinh anh 2
Thầy trò HLV Kim Sang Sik sang Hàn Quốc tập huấn.

Về tình hình lực lượng, HLV Kim Sang Sik bày tỏ tiếc nuối khi tân binh Việt kiều Ngô Đăng Khoa không kịp bình phục chấn thương để tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển: “Đăng Khoa còn rất trẻ và đã thể hiện được những phẩm chất tốt. Đáng tiếc là cậu ấy không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển trong đợt tập trung này”.

Trong khi đó, các trường hợp đang trong quá trình hồi phục như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Ngọc Bảo đều có những tín hiệu tích cực. HLV Kim Sang Sik hy vọng các cầu thủ sẽ sớm trở lại tập luyện trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt, HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá cao sự tiến bộ của nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Mỹ, Đinh Quang Kiệt… Theo ông, việc trao cơ hội cho các gương mặt trẻ không chỉ tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong đội tuyển mà còn góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam.

“Tôi đã theo dõi nhiều trận đấu tại V.League để đánh giá các cầu thủ trẻ. Họ đều có sự tiến bộ và tiềm năng phát triển tốt. Chúng tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển, đồng thời tìm thêm những nhân tố mới cho tương lai”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá cao sự bổ sung của trợ lý Kim Do Heon. Với kinh nghiệm thi đấu tại K-League, Ngoại hạng Anh và từng đảm nhiệm công tác huấn luyện tại Jeonbuk Hyundai Motors, HLV Kim Sang Sik tin tưởng người cộng sự mới sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các cầu thủ, đặc biệt ở khu vực tuyến giữa và mặt trận tấn công.

Dt viet nam sang han quoc tap huan chuan bi cho asean cup 2026 hinh anh 3

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2/7 đến 14/7, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ba trận đấu tập với các đối thủ thuộc K-League 3, K-League 2 và K-League 1, qua đó từng bước nâng độ khó, giúp Ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá phong độ các cầu thủ và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng thông qua trận đấu giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với trận ra quân trên sân khách gặp Timor Leste.

PV/VOV.VN
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