"Trò cưng" của HLV Kim Sang Sik bất ngờ được vinh danh

Thứ Sáu, 12:26, 29/05/2026
VOV.VN - Khuất Văn Khang đã vinh dự được nhận giải thưởng Viettel’s Stars - phần thưởng dành cho 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong số gần 70.000 người Viettel trên toàn cầu.

 

Ngày 29/5, tại trụ sở Tập đoàn Viettel, cầu thủ Khuất Văn Khang đã vinh dự được nhận giải thưởng Viettel’s Stars - phần thưởng dành cho 10 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhất trong sô gần 70.000 người Viettel trên toàn cầu.

Khuất Văn Khang vinh dự được nhận giải thưởng Viettel’s Stars

Ông Khuất Văn Dẩu, bố của Khuất Văn Khang chia sẻ: “Tôi xúc động vô cùng khi gia đình được mời lên Tập đoàn chứng kiến khoảnh khắc con trai được vinh danh. Kể từ hồi Khang 10 tuổi được bố mẹ đưa đi học bóng đá ở trung tâm đào tạo của Viettel đến bây giờ tôi biết hạnh phúc và trái ngọt đang đến. Bố mẹ cũng được nhận kỷ niệm chương với thành công của Khang.”

Viettel’s Stars là hoạt động thường niên của Tập đoàn Viettel nhằm ghi nhận, tôn vinh và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trên toàn cầu có nhiều đóng góp nổi bật cho sự phát triển chung.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Viettel's Stars 2025 đều là những điển hình tiêu biểu, tiên phong trong từng lĩnh vực chuyên môn. Khang cũng như các Viettel’s Stars là đại diện cho tinh thần, giá trị cốt lõi của của người Viettel: dám chấp nhận gian khó, quyết tâm vượt qua nghịch cảnh để tạo ra những giá trị thiết thực, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển toàn diện của Tập đoàn.

Khuất Văn Khang cùng bố mẹ tại buổi lễ

Khuất Văn Khang là một trong những kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam sở hữu một bảng thành tích mà không cầu thủ trẻ Việt Nam nào có được: 2 lần vô địch U23 Đông Nam Á. Vô địch AFF Cup, SEA Games, góp mặt tại Asian Cup, ASIAD, vòng loại Asian Cup và là đội trưởng tại VCK U23 Châu Á trong cùng 1 năm. Ở cấp CLB, 4 mùa giải liên tiếp được thi đấu thường xuyên tại V-League, trở thành trụ cột của Thể Công Viettel.

Tại ASEAN Cup diễn ra đầu 2025, Khuất Văn Khang đóng góp 2 bàn thắng và 3 kiến tạo. Là nhân tố đột biến chính trong chiến thắng trước Thái Lan tại trận chung kết. Tại Vòng loại World Cup 2026: Khang thi đấu ổn định ở hành lang cánh trái là cầu thủ trẻ có số phút thi đấu nhiều nhất. Tại đội tuyển U23 Việt Nam, Khang trở thành "linh hồn" trong lối chơi của toàn đội, có mặt trong Đội hình tiêu biểu của giải đấu. Trong VCK U23 Châu Á 2026 Khang là đội trưởng dẫn dắt đội bóng vượt qua nhiều đối thủ mạnh (Kyrgyzstan, Jordan) để giành hạng 3 châu lục. Khang cũng là trụ cột chính trong hành trình chinh phục tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 33.

Năm 2025, Khuất Văn Khang có hơn 2.200 phút trên mọi đấu trường, 6 bàn thắng và 9 lần kiến tạo, góp phần không nhỏ trong thành công chung của Thể Công Viettel ở mùa giải 2025/2026.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Khuất Văn Khang trong năm 2025, cầu thủ của Thể Công Viettel đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngọc Duy/VOV.VN
Tag: Khuất Văn Khang Thể Công Viettel
Vòng 25 V-League: Trận đấu của Thể Công Viettel có trọng tài nước ngoài điều khiển
Thể Công Viettel gửi đơn đề nghị xem xét lại pha phạt đền gây tranh cãi
VOV.VN - Thể Công Viettel đã gửi đơn đề nghị xem xét lại tình huống thổi phạt đền trong trận hoà PVF-CAND.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5: Thể Công Viettel chia điểm với PVF-CAND
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý khi PVF-CAND có được trận hoà quan trọng trước Thể Công Viettel.

Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng vô địch
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/5: Thể Công Viettel nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch sau chiến thắng 2-0 trên sân Nam Định.

U17 World Cup 2026 truyền cảm hứng, Thể Công Viettel đại tuyển quân cho tương lai
VOV.VN - Từ ngày 28 - 31/5/2026, Thể Công Viettel sẽ mở đợt tuyển sinh lớn tại TP.HCM. Và đây mới chỉ là 1 trong số gần 10 điểm tuyển sinh tại 3 miền kéo dài trong 3 tháng của Thể Công Viettel.

