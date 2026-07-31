ĐT Việt Nam sử dụng cầu thủ cao 1m96 đấu ĐT Singapore?

Trung vệ Đinh Quang Kiệt là nhân tố đáng chú ý trong đội hình ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 khi sở hữu chiều cao lên tới 1m96. Vai trò của cầu thủ 19 tuổi này càng được quan tâm sau khi tiền đạo Mitchell Baker lập hat-trick giúp ĐT Indonesia thắng ĐT Campuchia 5-1.

Có ý kiến cho rằng, Quang Kiệt có cùng chiêu cao 1m96 như Mitchell Baker và sẽ là phương án hứa hẹn để theo kèm tiền đạo này khi ĐT Việt Nam tới làm khách của ĐT Indonesia vào ngày 3/8 tới. Do đó, cuộc tiếp đón ĐT Singapore vào tối 31/7 sẽ là dịp lý tưởng để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm Đinh Quang Kiệt.

Nguyễn Hoàng Đức cao 1m85 đứng cạnh Đinh Quang Kiệt cao 1m96 trong buổi tập trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore. (Ảnh: Hai Tép)

Nói về khả năng sử dụng Đinh Quang Kiệt ở trận gặp ĐT Singapore, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Tôi chưa thể nói trước liệu cậu ấy có ra sân thi đấu hay không. Tuy nhiên, nếu tình hình cho phép, tôi sẽ trao cơ hội cho Đinh Quang Kiệt. Chúng tôi sẽ cân nhắc sử dụng cậu ấy nếu cần tạo điều kiện cho một số cầu thủ nghỉ ngơi”.

HLV Kim Sang Sik cũng úp mở việc ĐT Việt Nam sẽ xoay tua đội hình và có những tính toán nhân sự hợp lý nhằm hướng tới chuyến làm khách của ĐT Indonesia, sau khi tiếp đón ĐT Singapore trên sân nhà Mỹ Đình.

“Chúng tôi đã theo dõi ĐT Indonesia thi đấu và có những phân tích về đối thủ. Về chiến thuật, tôi chưa thể công bố. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ căn cứ vào thể trạng của các cầu thủ để có tính toán nhân sự hợp lý. Mục tiêu trước mắt của ĐT Việt Nam vẫn là giành kết quả tốt trước ĐT Singapore, sau đó mới tính tới trận gặp ĐT Indonesia” – HLV Kim Sang Sik cho hay.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Singapore vào lúc 20h ngày 31/7. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ bước vào trận gặp ĐT Indonesia trên sân khách vào lúc 20h30 ngày 3/7.

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