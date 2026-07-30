Tiền đạo Singapore bật cười trước kịch bản ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam

Tiền đạo Ilhan Fandi đang là gương mặt nổi bật nhất của ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2026 khi liên tiếp ghi bàn giúp đội nhà thắng Campuchia và Timor Leste. Chân sút này cũng là con trai của huyền thoại bóng đá Fandi Ahmad, là em trai của 2 tuyển thủ Singapore Irfan Fandi và Ikhsan Fandi.

Đáng chú ý, chưa thành viên nào của gia đình Fandi từng ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Trong khi đó, ĐT Singapore đang có 16 trận liên tiếp toàn hoà và thua trước ĐT Việt Nam kể từ năm 1998 tới nay.

Tiền đạo Ilhan Fandi nở nụ cười trong cuộc họp báo trước trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore.

Trước câu hỏi về khả năng trở thành thành viên đầu tiên trong gia đình Fandi chọc thủng lưới ĐT Việt Nam, Ilhan Fandi đã bật cười vui vẻ và gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm của giới truyền thông.

"Tất nhiên nếu có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, mục tiêu chiến thắng của ĐT Singapore là ưu tiên hàng đầu. Dù là bản thân tôi hay cầu thủ nào của ĐT Singapore ghi bàn, thì điều quan trọng nhất vẫn là kết quả của tập thể. Tôi sẽ tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong lối chơi chung của ĐT Singapore” – Ihan Fandi chia sẻ.

Tiền đạo này cũng cho rằng, chiến thắng đầu tiên trước ĐT Việt Nam kể từ năm 1998 sẽ là một động lực thúc đẩy ĐT Singapore: “Trước tiên chúng tôi sẽ tập trung cho trận đấu với ĐT Việt Nam và hướng đến chiến thắng. Tất nhiên, đây không phải một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và hãy xem mọi chuyện sẽ ra sao”.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Singapore trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 31/7.