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ĐT Singapore quyết chấm dứt 28 năm không biết mùi chiến thắng trước ĐT Việt Nam

Thứ Năm, 12:43, 30/07/2026
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VOV.VN - HLV Gavin Lee khẳng định ĐT Singapore sẽ không tìm kiếm một trận hoà mà quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trước ĐT Việt Nam kể từ năm 1998.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu tại ASEAN Cup 2026, HLV Gavin Lee thẳng thắn đánh giá ĐT Việt Nam là đối thủ rất mạnh và chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình vô cùng khó khăn, nhưng khẳng định ĐT Singapore sẽ không vào trận với tinh thần cầu hoà mà quyết tâm hướng đến chiến thắng.

Theo thống kê, ĐT Singapore đã trải qua chuỗi 16 trận toàn hoà và thua trước ĐT Việt Nam trong 28 năm qua. Lần gần nhất ĐT Singapore được hưởng niềm vui trước ĐT Việt Nam là chiến thắng 1-0 ở chung kết AFF Cup 1998 (khi đó giải đấu mang tên Tiger Cup).

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HLV Gavin Lee của ĐT Singapore. (Ảnh: Hoài Thương)

“Tôi sẽ không thay đổi cách tư duy cũng như cách tiếp cận trận đấu. ĐT Singapore luôn hướng tới chiến thắng trong mọi trận đấu, cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình và hướng tới 3 điểm. ĐT Singapore đã có kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên và tôi nghĩ với tiềm năng hiện tại, chúng tôi có thể giành chiến thắng” – HLV Gavin Lee tuyên bố.

HLV Gavin Lee cho rằng, trận gặp ĐT Việt Nam vừa là bài kiểm tra thực lực hiện tại, vừa có ý nghĩa đánh giá tiềm năng thực hiện các mục tiêu dài hạn của ĐT Singapore.

Dẫu vậy, HLV Gavin Lee tỏ ra thận trọng khi nhấn mạnh rằng ĐT Việt Nam rất khác so với 2 đối thủ vừa bị ĐT Singapore đánh bại là ĐT Campuchia và ĐT Timor Leste. Ông cũng đánh giá ĐT Việt Nam đã trở nên mạnh hơn trong thời gian qua.

“ĐT Việt Nam có những cầu thủ tấn công hay như Quang Hải, Đình Bắc, Xuân Son hay Hoàng Hên. Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT Việt Nam không nằm ở một vài vị trí. Họ có một tập thể chất lượng, một HLV chất lượng. Vì thế, chúng tôi phải tập trung đối phó với toàn đội chứ không chỉ với một vài cầu thủ” – HLV Gavin Lee cho hay.

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa ĐT Việt Nam và ĐT Singapore sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/7 trên sân Mỹ Đình.

Hoàng Long/VOV.VN
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