ĐT Việt Nam tổn thất lớn sau trận thắng Philipines ở FIFA ASEAN Cup 2026

Xuân Son chấn thương, Việt Nam lo lắng trước trận gặp Thái Lan

Ở trận thắng 1-0 trước Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam chịu tổn thất lực lượng, khi Nguyễn Xuân Son rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương. HLV Kim Sang Sik cho biết tiền đạo này dường như gặp vấn đề ở gân kheo và chưa thể đưa ra kết luận về khả năng thi đấu ở trận gặp Thái Lan.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Với cầu thủ Xuân Son, dường như cậu ấy dính chấn thương gân kheo. Là một HLV, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng”.

Xuân Son dính chấn thương ở trận đấu với Philippines (Ảnh: Hoài Thương).

Theo HLV trưởng ĐT Việt Nam, nếu Xuân Son gặp chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn đối với đội tuyển. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng những cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc, đã sẵn sàng đảm nhiệm những vai trò cần thiết.

Đánh giá về đối thủ Thái Lan ở lượt trận thứ 2, HLV Kim Sang Sik cho biết ông đã theo dõi trận đấu giữa Thái Lan thắng 4-0 Pakistan, dù chưa phân tích toàn diện đối thủ, nhưng ông dành sự tôn trọng lớn cho “Voi chiến”.

“Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh, và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng”, HLV Kim Sang Sik nói.

Theo lịch trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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