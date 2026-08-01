English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dư âm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup: Khi may mắn ngoảnh mặt

Thứ Bảy, 05:45, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dư âm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Singapore ở ASEAN Cup 2026, một trận đấu ĐT Việt Nam vừa không hay lại vừa không may.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Màn trình diễn chưa đủ tốt 

Khi mục tiêu của một đội bóng là chiến thắng thì rõ ràng mọi kết quả khác đều mang đến sự thất vọng. Chắc chắn các cầu thủ ĐT Việt Nam và người hâm mộ đều không thể hài lòng với những gì thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trình diễn trong trận đấu tối 31/7. 

du am Dt viet nam 0-0 Dt singapore vong bang asean cup khi may man ngoanh mat hinh anh 1
Ảnh: Hoài Thương. 

Tuy nhiên, nếu nói rằng đây là trận đấu tệ của ĐT Việt Nam thì cũng không hẳn. Ở sân Mỹ Đình tối 31/7 vẫn có đâu đó những pha bóng hay, những tình huống tấn công biên (điểm mạnh của HLV Kim Sang Sik) tương đối mượt. Cái chính là khả năng dứt điểm và cả độ ... may mắn, điều vẫn luôn đồng hành cùng HLV Kim Sang Sik trong hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam đã không hiện diện. 

Thực tế, nếu so với trận gặp Timor Leste, ĐT Việt Nam vẫn vậy. Vẫn là những pha phối hợp như thế và vẫn một cách chơi không quá chú trọng đến khu vực giữa sân và hàng thủ đôi khi vẫn khiến người hâm mộ phải giật mình. 

Điểm khác biệt ở trận này đến từ việc đối thủ của ĐT Việt Nam là Singapore đã mạnh hơn nhiều so với Timor Leste. Đội bóng này có đủ thực lực để khắc chế những điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam và khiến cho những điểm yếu của thầy trò HLV Kim Sang Sik bộc lộ rõ hơn. 

Xét một cách công bằng và tổng thể, sẽ khó có thể khen những gì mà ĐT Việt Nam thể hiện trước ĐT Singapore nhưng nếu để chỉ trích thậm tệ các cầu thủ thì thật sự hơi quá khắt khe, bởi những gì họ thể hiện chỉ chưa chạm đến phiên bản tốt nhất của chính mình chứ không đến nỗi quá tệ hại. 

Khi may mắn ngoảnh mặt 

Trong suốt hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đạt được rất nhiều thành công và trong những chiến tích ấy luôn có yếu tố may mắn. Dù vậy, điều đó đã không xảy ra trong trận đấu vừa qua. Nếu cú đá của Hoàng Đức trong hiệp 1 hay Tài Lộc trong hiệp 2 thành bàn, mọi chuyện đã có thể rẽ sang hướng rất khác và HLV Kim Sang Sik sẽ lại được khen ngợi với những quyết định của mình. 

Ở SEA Games trên đất Thái Lan năm 2025, HLV Kim Sang Sik đã thành công với chiến thuật thay đổi nhân sự khi một cầu thủ thi đấu chưa tốt được thay thế bằng cầu thủ từ băng ghế dự bị. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tiếp tục áp dụng cách thức này khi tung Tài Lộc vào sân thay Đình Bắc trong trận đấu với ĐT Singapore. 

du am Dt viet nam 0-0 Dt singapore vong bang asean cup khi may man ngoanh mat hinh anh 2
Ảnh: Dương Thuật. 

Nhưng may mắn đã không đứng về phía ông Kim khi Tài Lộc trong tình trạng chưa đạt 100 % thể lực sau chấn thương nhẹ đã không thể làm tốt hơn Đình Bắc và kết quả trên sân đã không diễn ra như mong đợi. 

Cách đây 2 năm, ông Kim từng cùng ĐT Việt Nam chật vật vượt qua ĐT Singapore 2-0 nhờ những bàn thắng ở khoảng thời gian bù giờ của hiệp 2, trong đó bàn mở tỷ số đến từ quả phạt đền mà gần như đối thủ đã "biếu" cho ĐT Việt Nam. Lần này, đội bạn không còn tặng quà nữa và chúng ta cũng không thể thắng. 

Phía trước là chông gai 

Thực tế, trận hòa ĐT Singapore chưa phải là dấu chấm hết với ĐT Việt Nam. Chính trận hòa này sẽ khiến HLV Kim Sang Sik phải nghiêm túc nhìn nhận lại những vấn đề cả về lối chơi lẫn nhân sự của đội tuyển trong hành trình đã qua của ASEAN Cup 2026 từ trận giao hữu trước giải gặp Myanmar cho đến trận thắng Timor Leste và gần nhất là trận hòa Singapore. 

Ngoài vấn đề tuyến giữa mà gần như ai cũng nhìn thấy thì nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cần tính thêm phương án khi Xuân Son bị khóa chặt. Chính ông Kim cũng thừa nhận đội gặp khó trong trận đấu với ĐT Singapore khi Xuân Son bị cô lập. 

du am Dt viet nam 0-0 Dt singapore vong bang asean cup khi may man ngoanh mat hinh anh 3
Ảnh: Dương Thuật. 

Thời gian gấp gáp và phía trước sau đây 3 ngày đã là trận đấu với ĐT Indonesia, đối thủ thậm chí còn nhỉnh hơn Singapore rất nhiều. Đối mặt với một Nakamura ở tuyến giữa của ĐT Singapore có trình độ chưa phải quá đẳng cấp, ĐT Việt Nam đã gặp khó thì khi gặp một Thom Haye giống như "Nakamura phiên bản nâng cấp", ĐT Việt Nam sẽ tính toán và thi đấu ra sao? 

Hãy cùng chờ xem khoảng thời gian hơn 2 ngày tới có đủ để HLV Kim Sang Sik thay đổi màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 hay không? 

Trần Tiến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoàng Hên, Xuân Son kém duyên, ĐT Việt Nam không thắng được ĐT Singapore
Hoàng Hên, Xuân Son kém duyên, ĐT Việt Nam không thắng được ĐT Singapore

VOV.VN - Hoàng Hên, Xuân Son kém duyên khi không thể ghi bàn, ĐT Việt Nam không thể thắng được ĐT Singapore và phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Hoàng Hên, Xuân Son kém duyên, ĐT Việt Nam không thắng được ĐT Singapore

Hoàng Hên, Xuân Son kém duyên, ĐT Việt Nam không thắng được ĐT Singapore

VOV.VN - Hoàng Hên, Xuân Son kém duyên khi không thể ghi bàn, ĐT Việt Nam không thể thắng được ĐT Singapore và phải chấp nhận tỷ số hòa 0-0.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines với tỷ số 3-1 ở trận ra quân chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines với tỷ số 3-1 ở trận ra quân chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Tin bóng đá 31-7: Hàng loạt ưu thế của ĐT Việt Nam trước giờ G đấu Singapore
Tin bóng đá 31-7: Hàng loạt ưu thế của ĐT Việt Nam trước giờ G đấu Singapore

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 31/7 có những nội dung chính sau đây: Hàng loạt ưu thế của ĐT Việt Nam trước giờ G đấu Singapore; ĐT Ấn Độ có thể bỏ FIFA ASEAN Cup 2026; “Hung thần” của ĐT Đức ở World Cup 2026 đánh tiếng đến MU…

Tin bóng đá 31-7: Hàng loạt ưu thế của ĐT Việt Nam trước giờ G đấu Singapore

Tin bóng đá 31-7: Hàng loạt ưu thế của ĐT Việt Nam trước giờ G đấu Singapore

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 31/7 có những nội dung chính sau đây: Hàng loạt ưu thế của ĐT Việt Nam trước giờ G đấu Singapore; ĐT Ấn Độ có thể bỏ FIFA ASEAN Cup 2026; “Hung thần” của ĐT Đức ở World Cup 2026 đánh tiếng đến MU…

Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026
Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 31/7.

Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026

Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026

VOV.VN - Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 31/7.

ĐT Việt Nam sử dụng cầu thủ cao 1m96 đấu ĐT Singapore?
ĐT Việt Nam sử dụng cầu thủ cao 1m96 đấu ĐT Singapore?

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik có thể sẽ trao cơ hội ra sân cho trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam sử dụng cầu thủ cao 1m96 đấu ĐT Singapore?

ĐT Việt Nam sử dụng cầu thủ cao 1m96 đấu ĐT Singapore?

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik có thể sẽ trao cơ hội ra sân cho trung vệ cao 1m96 Đinh Quang Kiệt khi ĐT Việt Nam tiếp đón ĐT Singapore tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế