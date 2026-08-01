Dư âm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup: Khi may mắn ngoảnh mặt

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Màn trình diễn chưa đủ tốt

Khi mục tiêu của một đội bóng là chiến thắng thì rõ ràng mọi kết quả khác đều mang đến sự thất vọng. Chắc chắn các cầu thủ ĐT Việt Nam và người hâm mộ đều không thể hài lòng với những gì thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trình diễn trong trận đấu tối 31/7.

Ảnh: Hoài Thương.

Tuy nhiên, nếu nói rằng đây là trận đấu tệ của ĐT Việt Nam thì cũng không hẳn. Ở sân Mỹ Đình tối 31/7 vẫn có đâu đó những pha bóng hay, những tình huống tấn công biên (điểm mạnh của HLV Kim Sang Sik) tương đối mượt. Cái chính là khả năng dứt điểm và cả độ ... may mắn, điều vẫn luôn đồng hành cùng HLV Kim Sang Sik trong hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam đã không hiện diện.

Thực tế, nếu so với trận gặp Timor Leste, ĐT Việt Nam vẫn vậy. Vẫn là những pha phối hợp như thế và vẫn một cách chơi không quá chú trọng đến khu vực giữa sân và hàng thủ đôi khi vẫn khiến người hâm mộ phải giật mình.

Điểm khác biệt ở trận này đến từ việc đối thủ của ĐT Việt Nam là Singapore đã mạnh hơn nhiều so với Timor Leste. Đội bóng này có đủ thực lực để khắc chế những điểm mạnh nhất của ĐT Việt Nam và khiến cho những điểm yếu của thầy trò HLV Kim Sang Sik bộc lộ rõ hơn.

Xét một cách công bằng và tổng thể, sẽ khó có thể khen những gì mà ĐT Việt Nam thể hiện trước ĐT Singapore nhưng nếu để chỉ trích thậm tệ các cầu thủ thì thật sự hơi quá khắt khe, bởi những gì họ thể hiện chỉ chưa chạm đến phiên bản tốt nhất của chính mình chứ không đến nỗi quá tệ hại.

Khi may mắn ngoảnh mặt

Trong suốt hơn 2 năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đạt được rất nhiều thành công và trong những chiến tích ấy luôn có yếu tố may mắn. Dù vậy, điều đó đã không xảy ra trong trận đấu vừa qua. Nếu cú đá của Hoàng Đức trong hiệp 1 hay Tài Lộc trong hiệp 2 thành bàn, mọi chuyện đã có thể rẽ sang hướng rất khác và HLV Kim Sang Sik sẽ lại được khen ngợi với những quyết định của mình.

Ở SEA Games trên đất Thái Lan năm 2025, HLV Kim Sang Sik đã thành công với chiến thuật thay đổi nhân sự khi một cầu thủ thi đấu chưa tốt được thay thế bằng cầu thủ từ băng ghế dự bị. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tiếp tục áp dụng cách thức này khi tung Tài Lộc vào sân thay Đình Bắc trong trận đấu với ĐT Singapore.

Ảnh: Dương Thuật.

Nhưng may mắn đã không đứng về phía ông Kim khi Tài Lộc trong tình trạng chưa đạt 100 % thể lực sau chấn thương nhẹ đã không thể làm tốt hơn Đình Bắc và kết quả trên sân đã không diễn ra như mong đợi.

Cách đây 2 năm, ông Kim từng cùng ĐT Việt Nam chật vật vượt qua ĐT Singapore 2-0 nhờ những bàn thắng ở khoảng thời gian bù giờ của hiệp 2, trong đó bàn mở tỷ số đến từ quả phạt đền mà gần như đối thủ đã "biếu" cho ĐT Việt Nam. Lần này, đội bạn không còn tặng quà nữa và chúng ta cũng không thể thắng.

Phía trước là chông gai

Thực tế, trận hòa ĐT Singapore chưa phải là dấu chấm hết với ĐT Việt Nam. Chính trận hòa này sẽ khiến HLV Kim Sang Sik phải nghiêm túc nhìn nhận lại những vấn đề cả về lối chơi lẫn nhân sự của đội tuyển trong hành trình đã qua của ASEAN Cup 2026 từ trận giao hữu trước giải gặp Myanmar cho đến trận thắng Timor Leste và gần nhất là trận hòa Singapore.

Ngoài vấn đề tuyến giữa mà gần như ai cũng nhìn thấy thì nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cần tính thêm phương án khi Xuân Son bị khóa chặt. Chính ông Kim cũng thừa nhận đội gặp khó trong trận đấu với ĐT Singapore khi Xuân Son bị cô lập.

Ảnh: Dương Thuật.

Thời gian gấp gáp và phía trước sau đây 3 ngày đã là trận đấu với ĐT Indonesia, đối thủ thậm chí còn nhỉnh hơn Singapore rất nhiều. Đối mặt với một Nakamura ở tuyến giữa của ĐT Singapore có trình độ chưa phải quá đẳng cấp, ĐT Việt Nam đã gặp khó thì khi gặp một Thom Haye giống như "Nakamura phiên bản nâng cấp", ĐT Việt Nam sẽ tính toán và thi đấu ra sao?

Hãy cùng chờ xem khoảng thời gian hơn 2 ngày tới có đủ để HLV Kim Sang Sik thay đổi màn trình diễn của ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026 hay không?