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Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines

Thứ Sáu, 21:27, 31/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines với tỷ số 3-1 ở trận ra quân chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Ở trận ra quân chặng 1 SEA V.Cup 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Philippines. Trước đối thủ bị đánh giá dưới cơ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng đội hình là sự kết hợp giữa những nhân tố chủ chốt và một số cầu thủ trẻ. 

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Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam. 

Những gương mặt trẻ có phần bị tâm lý và chơi không đúng năng lực. Điều đó giúp Philippines liên tục dẫn trước. Phải nhờ đến sự tỏa sáng của những cầu thủ quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy hay Như Quỳnh, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam mới thắng được 29-27. 

Sang set 2, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tập trung hơn và hoàn toàn áp đảo từ đầu để giành chiến thắng với cách biệt khá lớn  (25-17). 

Có lợi thế sau 2 set, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thử nghiệm những nhân tố trẻ như Ánh Thảo, Như Anh, Phương Thùy và điều đó lại khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp rất nhiều khó khăn. Philippines liên tục tận dụng để dẫn trước và giành được chiến thắng 25-20. 

Khi trận đấu phải bước vào set 4,  HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sử dụng những cầu thủ tốt nhất trên sân. Điều này giúp trật tự được lặp lại, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dễ dàng làm chủ thế trận với những thời điểm dẫn trước đối thủ đến 7 điểm. Cuối cùng, Bích Thủy là người kết thúc chính xác để ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-19 trong set 4 và thắng lợi chung cuộc 3-1. 

Ngày mai, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đánh trận tiếp theo ở chặng 1 SEA V.Cup 2026 gặp Indonesia. 

Trần Tiến/VOV.VN
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