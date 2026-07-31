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Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026

Thứ Sáu, 12:30, 31/07/2026
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VOV.VN - Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 31/7.

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Link xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore

Trận đấu ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h hôm nay 31/7. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

Khán giả truy cập các đường link cập nhật mới nhất dưới đây để theo dõi trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore: Link xem trận ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Nhận định ĐT Việt Nam vs ĐT Singapore vòng bảng ASEAN Cup 2026

Dù đây là lượt trận thứ ba nhưng với ĐT Việt Nam, đây mới là trận thứ hai tại giải (thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ ở lượt trận trước).

Sau khi đã có thắng lợi 7-0 ở ngày ra quân, ĐT Việt Nam đang hướng tới chiến thắng tiếp theo. Nếu giành trọn vẹn 3 điểm, cơ hội đi tiếp vào bán kết sẽ rất lớn. Sau những gì các đội Việt Nam và Singapore đã thể hiện từ đầu giải, khả năng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là hoàn toàn có thể xảy ra.

link xem truc tiep Dt viet nam vs Dt singapore vong bang asean cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: TH. 

Về đối thủ Singapore ở trận này, ĐT Việt Nam sẽ cần đặc biệt lưu tâm đến bộ đôi cầu thủ nhập tịch của ĐT Singapore là Kyoga Nakamura (gốc Nhật Bản) và Song Ui Young (gốc Hàn Quốc).

Thực tế, ĐT Việt Nam đã đối đầu với cả 2 cầu thủ này ở các kỳ ASEAN Cup trước đây. Năm 2022, Song Ui Young góp mặt trong trận đấu ĐT Việt Nam hòa ĐT Singapore 0-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, Nakamura góp ở vòng bán kết, nơi ĐT Singapore gặp ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2024, Chính Nakamura đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam trong trận đấu lượt về ở sân Việt Trì.

Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đối đầu với cả 2 cầu thủ trên trong cùng một trận đấu. Đó sẽ là thử thách với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam ở màn so tài tối nay.

PV/VOV.VN
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