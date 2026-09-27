Dư âm Việt Nam 1-0 Philippines: Đình Bắc và Lê Giang giải cứu thầy Sik

ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines. Ba điểm giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik tạo bước đệm tích cực trước cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan vào ngày 29/9. Tuy nhiên, cách đội tuyển giành chiến thắng cũng cho thấy nhiều vấn đề cần được giải quyết.

Phải thừa nhận ĐT Philippines đã có một trận đấu tốt. Đội bóng của HLV Carles Cuadrat chơi tự tin, tổ chức lối chơi khá chủ động và gây không ít khó khăn cho ĐT Việt Nam. Màn trình diễn này cho thấy Philippines, khi có lực lượng tốt nhất, hoàn toàn có thể tạo ra sức ép đáng kể trước các đối thủ hàng đầu Đông Nam Á.

Philippines có trận đấu tốt trước Việt Nam (Ảnh: Đức Cường).

Ở chiều ngược lại, ĐT Việt Nam thiếu Hoàng Đức vì chấn thương. Sự vắng mặt của tiền vệ này khiến tuyến giữa mất đi một cầu thủ có khả năng cầm nhịp và điều tiết lối chơi. Lê Phạm Thành Long và Hoàng Hên đều nỗ lực, nhưng đội tuyển vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu trung tuyến.

Trước một Philippines chủ động chơi bóng, tuyến giữa ĐT Việt Nam có những thời điểm đánh mất quyền kiểm soát. Điều đó khiến hàng phòng ngự phải chịu thêm áp lực, đặc biệt trong những phút cuối hiệp một. Thủ môn Lê Giang liên tục phải can thiệp để bảo vệ khung thành.

Trong thời điểm ĐT Việt Nam gặp khó, những cá nhân vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Lê Phạm Thành Long và Minh Hoàng phối hợp để mở ra cơ hội, trước khi Đình Bắc dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ở phía sau, Lê Giang có những pha cứu thua quan trọng. Bên cạnh đó, xà ngang và VAR cũng góp phần giúp ĐT Việt Nam bảo toàn lợi thế mong manh.

Trận đấu cũng mang đến những tín hiệu tích cực từ các gương mặt mới. Adou Minh, Minh Hoàng và Khoa Ngô đều có màn ra mắt đáng chú ý. Trong đó, Adou Minh và Minh Hoàng được trao cơ hội đá chính và nhanh chóng để lại dấu ấn.

Những tân binh của ĐT Việt Nam hòa nhập tốt (Ảnh: Đức Cường).

Việc thường xuyên được sử dụng ở cấp CLB và đã quen với môi trường V-League giúp Adou Minh và Minh Hoàng hòa nhập tương đối nhanh dù lần đầu đá chính cho ĐT Việt Nam. Khoa Ngô cũng cho thấy nguồn năng lượng tích cực, lối chơi nhiệt huyết và những tố chất có thể tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Điểm đáng lo ngại nhất của ĐT Việt Nam là tình trạng của Xuân Son. Tiền đạo thuộc biên chế Nam Định bị đau và phải rời sân. Nếu chân sút sinh năm 1997 không thể góp mặt trong trận gặp Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ mất đi một phương án quan trọng trên hàng công.

Nhìn tổng thể, ĐT Việt Nam đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận trong một trận đấu có nhiều yếu tố bất lợi, từ việc di chuyển, điều kiện thời tiết đến mặt sân trơn và bóng ướt. Đội tuyển không duy trì được thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn biết cách bảo vệ lợi thế và giành trọn 3 điểm.

Dù vậy, chiến thắng trước Philippines cũng đặt ra những yêu cầu rõ ràng cho HLV Kim Sang Sik. Nếu muốn hướng tới kết quả thuận lợi trước Thái Lan và cạnh tranh tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa, củng cố hệ thống phòng ngự và nâng cao hiệu quả tấn công.

Lê Giang và Đình Bắc đã tạo ra sự khác biệt trong trận ra quân, nhưng ĐT Việt Nam không thể trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân trong mọi trận đấu. Đặc biệt, trước một ĐT Thái Lan sở hữu lực lượng mạnh và đặt mục tiêu cao tại giải đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ cần một màn trình diễn toàn diện hơn.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn