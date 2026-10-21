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Enterprise Cup 2026 thúc đẩy kết nối doanh nghiệp thông qua thể thao

Thứ Tư, 17:40, 21/10/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên hạng mục dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp (Enterprise Cup) được tổ chức trong khuôn khổ giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội.

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Buổi họp kỹ thuật Cúp Doanh Nghiệp tại Hà Nội

Ngày 21/10, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam tổ chức buổi họp kỹ thuật cho Cúp Doanh nghiệp (Enterprise Cup), hạng mục dành riêng cho cộng đồng doanh nghiệp, lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2026.

Sự kiện đánh dấu bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày thi đấu chính thức sẽ diễn ra vào ngày 8/11, đồng thời khẳng định sức hút của mô hình kết hợp giữa thể thao, tinh thần đồng đội và kết nối doanh nghiệp thông qua một trải nghiệm mang tầm quốc tế.

Được giới thiệu từ lễ công bố giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2026 vào tháng 7 vừa qua, Cúp Doanh nghiệp được thiết kế như một sân chơi dành cho các doanh nghiệp mong muốn thúc đẩy lối sống lành mạnh, tăng cường sự gắn kết nội bộ và nuôi dưỡng tinh thần chinh phục những mục tiêu lớn thông qua thể thao.

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Ông Nguyễn Trí Mẫn - Giám đốc Chiến lược - DHA Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo thể lệ, mỗi doanh nghiệp được đăng ký tối đa hai đội, mỗi đội gồm năm thành viên tham gia cự ly 10km vào ngày 8/11. Các vận động viên sẽ xuất phát cùng những người tham gia cự ly 10km của giải chạy. Thành tích chung cuộc của mỗi đội được tính dựa trên tổng thời gian hoàn thành của cả năm thành viên.

Điểm đặc biệt của Cúp Doanh nghiệp là cơ hội kết nối quốc tế dành cho các doanh nghiệp tham gia. Đội vô địch sẽ nhận chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới Thượng Hải để tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run, một trong những giải chạy thuộc hệ sinh thái Standard Chartered Marathon toàn cầu. Là ngân hàng có hệ thống giải chạy hiện diện tại hơn 10 thành phố trên thế giới, Standard Chartered mang tới cho cộng đồng chạy bộ một trải nghiệm kết nối xuyên biên giới độc đáo.

Thông qua Cúp Doanh nghiệp, các công ty trong nước không chỉ tham gia một cuộc thi về sức bền và tốc độ mà còn có cơ hội trở thành một phần của cộng đồng chạy bộ quốc tế, trải nghiệm những giải chạy đẳng cấp thế giới và mở rộng kết nối vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

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Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương Hiệu Standard Chartered Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi họp kỹ thuật, bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu, Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Cúp Doanh nghiệp được xây dựng từ niềm tin rằng những kết nối có ý nghĩa sẽ tạo nên những cơ hội phát triển bền vững. Chúng tôi mong muốn mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam một sân chơi không chỉ thúc đẩy tinh thần đồng đội và lối sống năng động mà còn mở ra cơ hội kết nối với cộng đồng chạy bộ toàn cầu thông qua hệ sinh thái giải chạy Standard Chartered trên khắp thế giới. Đây cũng chính là cách chúng tôi hiện thực hóa thông điệp ‘Superconnector for Prosperity’ – tạm dịch: kết nối con người, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng nhau phát triển và hướng tới sự thịnh vượng.”

Không chỉ là một cuộc đua về thành tích, Cúp Doanh nghiệp còn là nền tảng để các doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và xây dựng những mối quan hệ mới thông qua thể thao. Tinh thần hợp tác, sự gắn kết và khát vọng chinh phục những thử thách mới là những giá trị cốt lõi mà hạng mục này hướng tới.

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Giải Marathon Di sản Hà Nội (Hanoi Marathon - Heritage Race)

Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi công ty Đức Hương Anh (DHA Vietnam), Giải Marathon Di sản Hà Nội là giải chạy chính thức của thành phố Hà Nội, là thành viên của Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS). Giải có cung đường chạy độc đáo, được các chuyên gia của AIMS chuẩn hóa, đi qua các di sản và địa danh nổi tiếng, bao gồm Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và nhiều tuyến phố cổ. Giải chạy bao gồm nhiều cự ly khác nhau cho vận động viên ở mọi cấp độ, từ marathon (42,195km) đến bán marathon (21,0975km), 10km và 5km.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 (Standard Chartered Hanoi Marathon - Heritage Race) chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2026. Đây là giải chạy thành viên trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon nổi tiếng thế giới.  Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 gồm 4 cự ly cho nguời lớn: 5km, 10km, bán marathon (21,0975km) và marathon (42,195km) và một cự ly dành riêng cho trẻ em từ 6 đến 10 tuổi.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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