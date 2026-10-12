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15.000 vận động viên chạy giữa kỳ quan Hạ Long

Thứ Hai, 05:42, 12/10/2026
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VOV.VN - 15.000 vận động viên vừa tham gia Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero tại thành phố Quảng Ninh. Ban Tổ chức cùng các vận động viên trồng 2.026 cây xanh, gắn hoạt động thể thao với thông điệp sống xanh. 

Ngay từ rạng sáng 11/10, các vận động viên lần lượt xuất phát tại khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh) chạy trên những cung đường ven vịnh. Mang thông điệp “Chạy giữa kỳ quan -Chạm tới kỷ lục - Run for Net Zero”, giải vừa tạo cơ hội trải nghiệm cảnh quan Hạ Long, vừa nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ môi trường. Hoạt động trồng cây được tổ chức tại “khu vườn ESG”, cụ thể hóa thông điệp bằng việc làm tại sự kiện.

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15.000 vận động viên tham gia Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero tại thành phố Quảng Ninh

Các giải chạy giữa không gian di sản đang góp thêm lựa chọn cho du lịch thể thao ở Quảng Ninh. Bên cạnh Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được tổ chức thường niên, Giải Yên Tử Ultra Trail và Yên Tử Heritage Marathon đưa người tham gia đến gần hơn với cảnh quan, văn hóa địa phương qua trải nghiệm đường chạy. Những sự kiện này làm phong phú hoạt động du lịch mùa thu đông, đồng thời giới thiệu điểm đến tới người dân và du khách.

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Nhiều gia đình tổ chức đi chạy cùng nhau để hướng các thành viên nhỏ tuổi hình thành thói quen rèn luyện thể thao và chung tay bảo vệ môi trường

Tham gia giải cùng gia đình, anh Hoàng Văn Thành, ở khu phố 2 Hoàng Tân, phường Hà An, thành phố Quảng Ninh mong muốn con gái hình thành thói quen vận động và ý thức bảo vệ môi trường từ nhỏ. Anh chia sẻ:  “Đây là một cuộc thi trải nghiệm cho tất cả mọi người để ngắm di sản Hạ Long. Tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ cảm nhận được không khí tại Hạ Long tuyệt vời như thế nào. Tôi cũng mong muốn con gái hướng đến không gian xanh, sạch đẹp và tham gia tích cực vào các môn thể thao, đặc biệt là môn chạy”.

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Giải có cự ly 21 km, 10 km và 3 km. Ban Tổ chức cùng các vận động viên trồng 2.026 cây xanh nhằm lan tỏa tình yêu với thiên nhiên

Giải chạy đã kết nối trải nghiệm thể thao với cảnh quan và thông điệp môi trường. Những sự kiện như vậy góp phần quảng bá điểm đến, khuyến khích người dân và du khách rèn luyện thể chất, quan tâm hơn đến việc gìn giữ thiên nhiên.

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Giải chạy VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026

VOV.VN - Tháng 8 vừa qua tại Vũng Tàu, Herbalife Việt Nam với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, là Nhà tài trợ Kim cương của giải VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026 diễn ra tại Vũng Tàu từ ngày 28 - 30/8.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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