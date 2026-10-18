Hơn 11.000 runner tham gia VPIM 2026, Hồng Lệ phá kỷ lục cá nhân

Với chủ đề “Hanoi Vibes - The City Moves”, mùa giải năm nay mang đến một cách cảm nhận mới về Thủ đô: những giá trị lịch sử, văn hóa thân thuộc được tiếp thêm sức sống từ nhịp chân, ý chí và niềm hứng khởi của hàng nghìn vận động viên.

Từ 1h30 sáng, không khí của giải chạy đã bắt đầu bùng nổ khi hơn 11.000 vận động viên ở các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km lần lượt cất bước từ điểm xuất phát. Trong tiết trời thu trong lành, tạnh ráo - “thời tiết vàng” hoàn hảo cho những kỷ lục cá nhân, các runner đã đắm mình vào hành trình thưởng lãm hơn 30 danh thắng mang tính biểu tượng của Hà Nội trên cung đường đạt chuẩn quốc tế AIMS.

Hà Nội thức giấc qua những cung đường di sản của VPIM 2026

Với thông điệp “Hanoi Vibes – The City Moves” cùng nhận diện đồ họa điểm ảnh (Pixel Art) trong sắc xanh neon rực rỡ, VPIM 2026 mang đến một diện mạo trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Các vận động viên hào hứng trước vạch xuất phát cự ly 10km.

Xuất phát từ khu vực đường Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, các runner hòa mình vào không gian đặc trưng của Thủ đô, nơi những di sản lâu đời cùng nhịp sống hiện đại tạo nên trải nghiệm khác biệt cho mỗi cự ly.

Dưới bóng Cột cờ Hà Nội, hàng nghìn runner cùng hòa nhịp trong hành trình bứt phá giới hạn tại VPIM 2026.

Đặc biệt, cung đường Full Marathon 42km đưa các vận động viên đi qua chuỗi trải nghiệm trọn vẹn: từ không gian thơ mộng của Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Thiền Quang; những công trình lịch sử như Lăng Bác, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội; cho đến cảm giác chinh phục 3 cây cầu biểu tượng Long Biên, Nhật Tân và Đông Trù. Mỗi km chạy không chỉ là thử thách sức bền, mà còn là hành trình mở ra những lát cắt văn hóa, kết nối trái tim của runner trong nước và bạn bè quốc tế.

Cầu Long Biên trong ánh bình minh, chứng kiến những bước chạy bền bỉ của các vận động viên VPIM 2026.

Từ trên cao, dòng runner nối dài qua những cây cầu, mặt hồ và tuyến phố, tạo nên những khung hình giàu sức sống về một Hà Nội vừa cổ kính, vừa năng động. Mỗi cung đường không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cơ hội để vận động viên trong nước và quốc tế cảm nhận vẻ đẹp Thủ đô theo cách riêng.

Hồng Lệ lập cú đúp vô địch, tự phá sâu kỷ lục bản thân

Đường đua 42km năm nay chứng kiến màn trình diễn thăng hoa và đầy cảm xúc của các chân chạy hàng đầu. Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng đường chạy" khi bảo vệ thành công ngôi vương năm thứ 2 liên tiếp. Đáng chú ý, với mốc thời gian 2 giờ 47 phút 52 giây, Hồng Lệ đã xuất sắc phá kỷ lục của chính mình tại giải đấu (rút ngắn gần 6 phút so với thành tích 2 giờ 53 phút 57 giây của mùa giải 2025), tạo nên dấu ấn chuyên môn rực rỡ cho mùa giải năm nay.

Hồng Lệ về nhất cự ly 42 km nội dung nữ.

Ở nội dung marathon nam, Huỳnh Anh Khôi cũng ghi dấu ấn với chiến thắng thuyết phục, cán đích đầu tiên sau 2 giờ 31 phút 49 giây. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp runner sinh năm 2003 đăng quang tại VPIM, tiếp tục khẳng định phong độ và tiềm năng của một gương mặt trẻ nổi bật trên đường chạy marathon.

Sức lan tỏa cộng đồng, kết nối những bước chân quốc tế

Mùa giải năm nay ghi nhận sự tham gia của vận động viên đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 200 câu lạc bộ chạy bộ trên toàn quốc – số lượng đông nhất trong lịch sử giải. Đây là dấu ấn cho thấy sức lan tỏa của VPIM và sự phát triển của phong trào chạy bộ cộng đồng.

VPIM đang dần trở thành điểm hẹn của cộng đồng chạy bộ quốc tế trong hành trình khám phá danh lam thắng cảnh Hà Nội.

Không khí giải chạy còn được tiếp thêm năng lượng bởi hoạt động cổ vũ dọc đường đua. Các câu lạc bộ bố trí 10 trạm cổ vũ, mang đến những lời động viên và nguồn năng lượng tích cực cho vận động viên trên hành trình chinh phục các cự ly.

Khẳng định sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”

Bước sang mùa giải thứ bảy liên tiếp, VPIM 2026 đồng thời đánh dấu sự kiện chạy bộ thứ 20 trong hành trình VPBank phát triển phong trào thể thao cộng đồng, nâng tổng số lượt vận động viên tham gia chuỗi sự kiện thể thao của ngân hàng vượt mốc 140.000 người.

Đánh giá về ý nghĩa sự kiện, ông Phạm Xuân Tài – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nhấn mạnh tại Lễ khai mạc: “Những sự kiện như VPIM 2026 đóng góp thiết thực trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô giàu bản sắc, thân thiện đến bạn bè quốc tế, đồng thời tạo động lực cho du lịch và kinh tế thể thao. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của VPBank cùng Ban Tổ chức trong việc duy trì một giải đấu quy mô, lan tỏa lối sống lành mạnh đến cộng đồng”.

VPIM 2026 khép lại nhưng những khoảnh khắc bứt phá và niềm vui gắn kết vẫn tiếp tục ngân vang. Thông qua giải chạy, VPBank một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, thắp sáng tinh thần thể thao và lan tỏa mạnh mẽ sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”.