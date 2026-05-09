FIFA đưa ra quyết định chưa từng có trước lễ khai mạc World Cup 2026

World Cup 2026 chính thức diễn ra từ 11/6/2026 (giờ địa phương) tại Mexico. Đây là lần đầu tiên có hơn 1 nước chủ nhà tổ chức World Cup kể từ khi Nhật Bản/Hàn Quốc đăng cai năm 2002. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có 3 nước đồng tổ chức 1 kỳ World Cup với số lượng đội tham dự kỷ lục (48 đội).

Đáng chú ý, FIFA cũng quyết định sẽ tổ chức 3 lễ khai mạc trước 3 trận đấu đầu tiên ở mỗi nước chủ nhà của kỳ World Cup năm nay, một quyết định chưa từng có tiền lệ.

Trước đó, ngay cả khi Nhật Bản/Hàn Quốc đăng cai năm World Cup 2002, giải đấu cũng chỉ có 1 lễ khai mạc chính thức diễn ra ở Hàn Quốc.

Theo lịch, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra tại thủ đô Mexico City (Mexico), trước trận chủ nhà Mexico vs Nam Phi rạng sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Buổi lễ tại Mexico được kỳ vọng sẽ tôn vinh văn hóa bản địa, với sự góp mặt của các nghệ sĩ dân gian đương đại và truyền thống của đất nước này.

Rạng sáng 13/6 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc thứ hai sẽ diễn ra tại Toronto (Canada), ngay trước trận đấu vòng bảng giữa ĐT chủ nhà Canada và Bosnia & Herzegovina.

Cuối cùng, sự kiện khai mạc thứ ba sẽ được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ), diễn ra trước trận đấu mở màn của ĐT Mỹ gặp Paraguay vào sáng 13/6 (giờ Việt Nam).