Xác định đối thủ tranh vé World Cup với U17 nữ Việt Nam

Thứ Sáu, 17:36, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam sẽ tranh vé dự World Cup với U17 nữ Australia khi hai đội chạm trán tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026.

xac dinh doi thu tranh ve world cup voi u17 nu viet nam hinh anh 1
U17 nữ Australia sẽ là đối thủ của U17 nữ Việt Nam trong trận đấu có ý nghĩa tranh vé dự World Cup. (Ảnh: AFC)

U17 nữ Việt Nam đã tiến vào tứ kết U17 nữ châu Á 2026 với tư cách đội nhì bảng A, sau trận thắng U17 nữ Myanmar 2-1 vào tối 7/5. Theo phân nhánh của AFC, đối thủ của U17 nữ Việt Nam trong trận tứ kết sẽ là đội nhì bảng B.

Tại lượt trận cuối bảng B, trong trận đấu có ý nghĩa phân định ngôi nhất - nhì bảng đấu, U17 nữ Australia đã thua U17 nữ Nhật Bản 0-5. Qua đó, U17 nữ Australia đứng nhì bảng B với 4 điểm và sẽ là đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết U17 nữ châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận tứ kết của giải U17 nữ châu Á 2026 vào lúc 14h00 ngày 11/5. Nếu giành chiến thắng trước U17 nữ Australia, thầy trò HLV Masahiko Okiyama không chỉ có mặt ở vòng bán kết mà còn đoạt vé tham dự VCK U17 World Cup nữ 2026.

Đáng chú ý, bóng đá Việt Nam và bóng đá Australia liên tiếp có những màn đối đầu ở cấp độ U17 trong thời gian gần đây. Trước khi U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026, các cầu thủ nam U17 Việt Nam đã thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết trên hành trình vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: U17 nữ Việt Nam U17 Việt Nam U17 nữ World Cup VCK U17 nữ châu Á 2026
U17 nữ Việt Nam được thưởng lớn khi giành vé vào tứ kết giải châu Á
VOV.VN - U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn từ VFF sau khi giành quyền vào thi đấu ở tứ kết giải châu Á.

Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 lượt trận 2: U17 Việt Nam so tài U17 Hàn Quốc
VOV.VN - Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 mới nhất, U17 Việt Nam vs U17 Hàn Quốc so tài, đại diện Đông Nam Á đứng trước cơ hội giành vé đi U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho trận đấu với U17 Hàn Quốc
VOV.VN - Sau chiến thắng nghẹt thở ngày ra quân, thầy trò HLV Cristiano Roland lập tức trở lại sân tập tại Jeddah, dồn toàn lực cho trận “quyết đấu” với U17 Hàn Quốc tại bảng C VCK U17 châu Á 2026.

