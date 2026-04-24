Lý Hoàng Nam bất ngờ rút khỏi Kuala Lumpur Open 2026

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi anh giành chức vô địch PPA Tour Asia 1000 MB Hanoi Cup 2026. Sự vắng mặt của Lý Hoàng Nam càng gây chú ý khi xuất hiện nghịch lý nhà vô địch một giải 1000, từng đạt hạng 14 thế giới, nhưng nếu dự giải tại Malaysia vẫn phải thi đấu từ vòng loại do không được xếp hạt giống.

Theo kế hoạch, Hoàng Nam sẽ không thi đấu quốc tế trong giai đoạn này mà tập trung tập huấn và tham dự các giải trong nước. Lựa chọn này được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm đảm bảo thể lực và duy trì phong độ cho các mục tiêu dài hạn.

Việc thiếu vắng Lý Hoàng Nam khiến giải đấu tại Kuala Lumpur giảm sức hút, song đồng thời mở ra kỳ vọng về sự trở lại mạnh mẽ hơn của tay vợt hàng đầu Việt Nam trong thời gian tới.

