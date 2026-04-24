Lý Hoàng Nam bất ngờ rút khỏi Kuala Lumpur Open 2026

Thứ Sáu, 16:56, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ không tham dự giải pickleball Panas Kuala Lumpur Open 2026, dù đang ở giai đoạn thăng hoa với vị trí số 1 đơn nam châu Á.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi anh giành chức vô địch PPA Tour Asia 1000 MB Hanoi Cup 2026. Sự vắng mặt của Lý Hoàng Nam càng gây chú ý khi xuất hiện nghịch lý nhà vô địch một giải 1000, từng đạt hạng 14 thế giới, nhưng nếu dự giải tại Malaysia vẫn phải thi đấu từ vòng loại do không được xếp hạt giống.

ly hoang nam bat ngo rut khoi kuala lumpur open 2026 hinh anh 1
Lý Hoàng Nam vừa giành chức vô địch PPA Tour Asia 1000 MB Hanoi Cup 2026.

Theo kế hoạch, Hoàng Nam sẽ không thi đấu quốc tế trong giai đoạn này mà tập trung tập huấn và tham dự các giải trong nước. Lựa chọn này được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm đảm bảo thể lực và duy trì phong độ cho các mục tiêu dài hạn.

Việc thiếu vắng Lý Hoàng Nam khiến giải đấu tại Kuala Lumpur giảm sức hút, song đồng thời mở ra kỳ vọng về sự trở lại mạnh mẽ hơn của tay vợt hàng đầu Việt Nam trong thời gian tới.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
Sau màn "đấu khẩu" với Lý Hoàng Nam, Federico Staksrud giành chức vô địch ở Mỹ
Sau màn "đấu khẩu" với Lý Hoàng Nam, Federico Staksrud giành chức vô địch ở Mỹ

VOV.VN - Hai tuần sau khi "thách" Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển sang Mỹ thi đấu, tay vợt Pickleball số 2 thế giới Federico Staksrud giành chức vô địch tại giải Sacramento Open thuộc hệ thống PPA Tour.

Lý Hoàng Nam "phản đòn cực gắt" sau màn khích tướng từ tay vợt số 2 thế giới
Lý Hoàng Nam “phản đòn cực gắt” sau màn khích tướng từ tay vợt số 2 thế giới

VOV.VN - Lý Hoàng Nam đáp trả mạnh mẽ sau màn khích tướng từ tay vợt số 2 thế giới - Federico Staksrud.

Thắng thuyết phục Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026
Thắng thuyết phục Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam thể hiện bản lĩnh thi đấu vượt trội so với Trương Vinh Hiển trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-6.

