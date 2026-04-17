Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM với tỷ số 4-2 ở trận mở màn vòng 19.
Kết quả V-League hôm nay 17/4: Hà Nội FC thắng dễ CLB TP.HCM với tỷ số 4-2 ở trận mở màn vòng 19. Đây là trận đấu CLB TP.HCM mở tỷ số ngay giây 43 với tình huống thoát xuống và dứt điểm của Việt Cường.
Tuy nhiên sau đó, Hoàng Hên, Hai Long và Fisher đã ghi liền 3 bàn, giúp Hà Nội FC dẫn 3-1 sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Hoàng Hên và Việt Cường mỗi người ghi thêm 1 bàn. 4-2 là tỷ số cuối cùng.
Hà Nội FC có được 33 điểm, áp sát vị trí thứ ba của Ninh Bình với chỉ 1 điểm ít hơn.
Trong trận đấu sớm nhất tại vòng 19 V-League 2025/2026, Hà Nội FC sẽ tiếp đón CLB TP.HCM trên sân Hàng Đẫy. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Harry Kewell sẽ có 33 điểm và tạm thời rút ngắn cách biệt với vị trí top 3 của Ninh Bình xuống còn 1 điểm.
Thống kê đang ủng hộ Hà Nội FC trước cuộc đọ sức này, với thành tích bất bại (6 thắng, 2 hòa) trước CLB TP.HCM (trước kia là Bình Dương) kể từ năm 2022. Ngoài ra, đội khách cũng chịu bất lợi khi sẽ thiếu vắng ngoại binh Elisha Bruce vì án treo giò.
Hiện tại, CLB TP.HCM đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League với 19 điểm và vừa thua Ninh Bình 1-2 ở vòng đấu trước. Trong khi đó, Hà Nội FC đang lên tinh thần sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Hà Tĩnh.
Đáng chú ý, trước cuộc tiếp đón CLB TP.HCM, HLV Harry Kewell đã có cuộc tiếp xúc với báo chí và thẳng thắn chia sẻ kế hoạch giành trọn 3 điểm của Hà Nội FC. Chính vì thế, trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ trở thành nơi kiểm chứng tài cầm quân của cựu danh thủ người Australia.
“CLB TP.HCM thường chơi với đội hình 5-3-2 với quân số phòng ngự đông đảo và hàng tiền đạo giàu sức mạnh. Đặc trưng trong lối chơi của họ là những đường chuyền xuyên tuyến và những cầu thủ chạy chỗ thông minh để xâm nhập vòng cấm” – HLV Harry Kewell phân tích đối thủ.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là phải thi đấu quyết liệt và khóa chặt những phương án di chuyển không bóng của CLB TP.HCM. Ngoài ra, CLB TP.HCM thường chơi lùi sâu, nên chúng tôi sẽ đối phó với họ bằng việc pressing tầm cao, thực hiện những pha phối hợp nhanh và chuẩn xác để phá vỡ cấu trúc đội hình đối phương” – Vị thuyền trưởng Hà Nội FC tiết lộ ý tưởng chiến thuật.
1' Trận đấu bắt đầu !! Hà Nội FC giao bóng trước.
1' VÀO OOOO!!!! Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên trong giây thi đấu thứ 43, đội khách CLB TP.HCM đã có bàn mở tỷ số. Việt Cường nỗ lực bứt tốc loại bỏ Đậu Văn Toàn và Thành Chung trước khi dứt điểm chéo góc, mở tỷ số trận đấu.
7' Hà Nội FC nỗ lực tấn công, Hùng Dũng dứt điểm góc hẹp khiến thủ môn Minh Toàn bên phía đội khách vất vả cản phá.
9' Trọng tài Mai Xuân Hùng ra tham khảo VAR để xác định xem có phạt đền cho Hà Nội FC hay không khi đã có pha va chạm giữa hậu vệ CLB TP.HCM và những cầu thủ tấn công của Hà Nội FC.
11' Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định sẽ có phạt đền cho đội chủ nhà.
12' VÀO OOOO!!!! Trên chấm 11m, Hoàng Hên dễ dàng đánh bại thủ môn Minh Toàn. 1-1 cho Hà Nội FC.
22' Hà Nội FC đang lấn lướt đội khách với những pha phối hợp đa dạng. CLB TP.HCM phải tương đối vất vả để ngăn cản trong ít phút gần đây.
24' VÀO OO!!!! Từ pha bóng bên cánh trái, Hoàng Hên tung ra quả tạt chuẩn xác để Hai Long băng vào dứt điểm trong tư thế cắt mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
29' Hà Nội FC vẫn đang duy trì cường độ áp sát rất cao khiến hàng thủ CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn trong các pha cản phá.
30' Hai Long ở cánh trái tung ra cú đá hướng về cột xa. Thủ môn Minh Toàn đã đứng yên nhưng trái bóng lại tìm đến cột dọc khung thành đội khách.
32' Hà Nội FC tiếp tục khoét sâu vào cánh trái rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ Tuấn Cảnh của CLB TP.HCM lúng túng đưa bóng về lưới nhà nhưng trọng tài xác định Hùng Dũng đã việt vị trước khi căng ngang. Chưa có bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà.
34' VÀO OO!! Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng cho Hà Nội FC với người chạm bóng cuối cùng là Fisher.
40' CLB TP.HCM có tình huống lên bóng nhanh, Minh Bình tung ra cú sút cuối cùng nhưng bóng đi vọt xà ngang Hà Nội FC.
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!
45+5' Fisher dốc bóng lên rồi căng ngang cho Văn Quyết, bóng đi hơi mạnh so với đà di chuyển của số 10, Hoàng Hên tiếp cận và dứt điểm góc hẹp nhưng không thắng được thủ môn đội khách.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-1.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
51' Tốc độ trận đấu đang ở mức khá cao. Đội khách trong thế bị dẫn bàn đã phải dâng cao đội hình tấn công nhằm sớm rút ngắn tỷ số.
54' Hà Nội FC chuyển đổi trạng thái nhanh, Văn Quyết chuyền cho Hoàng Hên dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Minh Toàn. Bóng bật ra và Fisher dứt điểm bồi nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.
59' Fisher dốc bóng và căng ngang vào trong cho Văn Quyết. Văn Quyết sút bóng ngay nhưng một lần nữa thủ môn Minh Toàn đã cản phá thành công.
60' VÀO OOOO!!!! Vĩ Hào đi bóng rồi căng ngang cho Minh Bình sút bóng, Thành Chung kịp ngăn chặn nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Việt Cường để tiền đạo của CLB TP.HCM dứt điểm góc hẹp, tung lưới Quan Văn Chuẩn.
66' Passira băng xuống, bấm bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn nhưng không có bàn thắng cho Hà Nội FC khi cầu thủ này đã việt vị trước đó.
68' VÀO OOO!!!! Fernando phối hợp một hai rất hay với Hùng Dũng trước khi kiến tạo để Hoàng Hên khống chế rồi dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 4-2.
74' Hai Long thực hiện cú đá phạt đưa bóng đi theo quỹ đạo khó chịu nhưng thủ môn Minh Toàn của CLB TP.HCM vẫn chơi cảnh giác để cứu thua.
81' Hà Nội FC liên tiếp có những cơ hội khi đội khách dâng cao đội hình tìm bàn thắng. Dù vậy, hết Hoàng Hên, Hai Long rồi Passira thay nhau bỏ lỡ.
84' Vừa vào sân, Tuấn Hải đã băng xuống dứt điểm tung lưới CLB TP.HCM nhưng Fernando, cầu thủ chuyền bóng cho Tuấn Hải đã việt vị trước đó. Chưa có bàn thắng thứ năm cho Hà Nội FC.
87' THẺ ĐỎ CHO HÀ NỘI FC: Thành Chung của Hà Nội FC phạm lỗi với Thanh Long. Trọng tài ban đầu thổi phạt đền và cho cầu thủ của Hà Nội FC nhận thẻ vàng. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không phạt đền khi điểm va chạm ngoài vòng cấm nhưng trọng tài đã đổi màu thẻ của cầu thủ bên phía chủ nhà.
Trận đấu có ít nhất 6 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! Hà Nội FC giành chiến thắng 4-2.
