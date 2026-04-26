Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026

Chủ Nhật, 05:30, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trận bán kết FA Cup 2025/2026 giữa Man City và Southampton khép lại với chiến thắng kịch tính 2-1, qua đó giúp Man City chính thức giành vé vào chung kết.

Ngay từ khi bóng lăn, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận với khả năng kiểm soát vượt trội. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút như Marmoush hay Cherki không thể tận dụng, trong khi thủ môn Peretz bên phía Southampton liên tục tỏa sáng.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù đã xuất hiện những tình huống nguy hiểm và cả các pha lập công không được công nhận do lỗi việt vị.

ket qua bong da hom nay 26 4 man city vao chung ket fa cup 2025 2026 hinh anh 1
Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026 (Ảnh: Reuters).

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ đến ở phút 79 khi Azaz ghi bàn mở tỷ số cho Southampton sau pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm. Bàn thua khiến Man City buộc phải dâng cao đội hình và gia tăng sức ép mạnh mẽ.

Chỉ ít phút sau, nỗ lực của đội chủ sân Etihad được đền đáp khi Doku ghi bàn gỡ hòa 1-1 với cú dứt điểm khiến bóng đổi hướng. Cao trào trận đấu đến ở phút 87, khi Nico Gonzalez tung cú sút xa uy lực, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.

Vượt qua Southampton đầy kịch tính, Man City giành quyền vào chung kết FA Cup 2025/2026. Đối thủ của thầy trò HLV Pep Guardiola trong trận chung kết là đội thắng ở trận đấu giữa Chelsea với Leeds Utd.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán "ngựa ô"
Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán "ngựa ô"

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán Southampton, trong khi Chelsea so tài Leeds United.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán "ngựa ô"

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán "ngựa ô"

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết FA Cup 2025/2026: Man City chạm trán Southampton, trong khi Chelsea so tài Leeds United.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Man City vươn lên dẫn đầu
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Man City vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, Man City tạm vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng trước Burnley ở trận đấu sớm vòng 34.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Man City vươn lên dẫn đầu

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Man City vươn lên dẫn đầu

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, Man City tạm vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng trước Burnley ở trận đấu sớm vòng 34.

Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal
Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal

VOV.VN - Erling Haaland ghi bàn giúp Man City đánh bại Burnley ở cuộc so tài tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal

Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal

VOV.VN - Erling Haaland ghi bàn giúp Man City đánh bại Burnley ở cuộc so tài tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

