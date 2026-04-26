Kết quả bóng đá hôm nay 26/4: Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026

Ngay từ khi bóng lăn, Man City nhanh chóng áp đặt thế trận với khả năng kiểm soát vượt trội. Hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng các chân sút như Marmoush hay Cherki không thể tận dụng, trong khi thủ môn Peretz bên phía Southampton liên tục tỏa sáng.

Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, dù đã xuất hiện những tình huống nguy hiểm và cả các pha lập công không được công nhận do lỗi việt vị.

Man City vào chung kết FA Cup 2025/2026 (Ảnh: Reuters).

Bước sang hiệp 2, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Tuy nhiên, bước ngoặt bất ngờ đến ở phút 79 khi Azaz ghi bàn mở tỷ số cho Southampton sau pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm. Bàn thua khiến Man City buộc phải dâng cao đội hình và gia tăng sức ép mạnh mẽ.

Chỉ ít phút sau, nỗ lực của đội chủ sân Etihad được đền đáp khi Doku ghi bàn gỡ hòa 1-1 với cú dứt điểm khiến bóng đổi hướng. Cao trào trận đấu đến ở phút 87, khi Nico Gonzalez tung cú sút xa uy lực, ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.

Vượt qua Southampton đầy kịch tính, Man City giành quyền vào chung kết FA Cup 2025/2026. Đối thủ của thầy trò HLV Pep Guardiola trong trận chung kết là đội thắng ở trận đấu giữa Chelsea với Leeds Utd.