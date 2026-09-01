Hà Nội FC chiêu mộ cầu thủ từng thi đấu ở Ngoại hạng Anh

Cyrus Christie gia nhập Hà Nội FC

Hà Nội FC vừa chính thức xác nhận chiêu mộ thành công Cyrus Christie để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Cyrus Christie sinh năm 1992, cao 1m88 và trưởng thành từ hệ thống bóng đá Anh.

Trong sự nghiệp, hậu vệ này từng khoác áo nhiều CLB nổi tiếng tại xứ sở sương mù như Coventry City, Derby County, Middlesbrough, Fulham, Nottingham Forest, Swansea City và Hull City.

Cyrus Christie gia nhập Hà Nội FC.

Đáng chú ý, Christie từng có thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Fulham. Ở mùa giải 2018/19, hậu vệ sinh năm 1992 ra sân 28 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh và đóng góp 1 pha kiến tạo.

Trong thời gian thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Cyrus Christie từng chạm trán nhiều đội bóng hàng đầu như Tottenham, Liverpool, Chelsea, Manchester City và Arsenal. Kinh nghiệm đối đầu với những CLB lớn của bóng đá Anh được kỳ vọng sẽ giúp Christie mang đến sự khác biệt cho Hà Nội FC.

Tuyển thủ Cộng hòa Ireland

Bên cạnh kinh nghiệm thi đấu tại Anh, Cyrus Christie còn có thời gian khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland. Hậu vệ sinh năm 1992 đã có 30 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và ghi 2 bàn thắng.

Với chiều cao 1m88, nền tảng thể chất tốt cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Christie được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh và sự chắc chắn cho hàng phòng ngự Hà Nội FC.

Sau khi chiêu mộ Adam Taggart, đội bóng thủ đô tiếp tục bổ sung một cầu thủ từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Những bản hợp đồng này cho thấy Hà Nội FC đang tích cực nâng cấp đội hình và hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League 2026/27.

Sự xuất hiện của Cyrus Christie cũng giúp Hà Nội FC sở hữu thêm một cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước khi bước vào mùa giải mới.