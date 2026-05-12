Lịch thi đấu và trực tiếp U17 châu Á 2026 hôm nay 12/5, các bảng A và B sẽ bước vào lượt trận cuối cùng. Tại bảng A, 2 trận đấu sẽ diễn ra lúc 0h ngày 13/5 (giờ Việt Nam) là Saudi Arabia gặp Tajikistan và Thái Lan đối đầu Myanmar.

Ảnh: AFC.

Trận Saudi Arabia gặp Tajikistan chỉ còn mang ý nghĩa xác định đội đầu bảng khi cả 2 đội đều đã sớm giành vé vào tứ kết cũng như có được suất tham dự U17 World Cup 2026. Saudi Arabia có lợi thế hơn về hiệu số nên chỉ cần hòa là sẽ giành ngôi nhất bảng.

Trong khi đó, trận Thái Lan đối đầu Myanmar chỉ còn mang ý nghĩa xác định đội xếp thứ ba để níu kéo những hy vọng nhỏ nhoi dự U17 World Cup khi cả 2 đội đã chắc chắn bị loại và không thể tiến vào tứ kết.

Bảng B sẽ có 2 trận đấu bắt đầu lúc 23h ngày 12/5 (giờ Việt Nam). Nhật Bản gặp Indonesia và Qatar đấu Trung Quốc. Đây sẽ là những trận đấu quyết định đến cục diện của bảng đấu cũng như những suất nhất, nhì bảng để giành quyền vào tứ kết và có vé đến U17 World Cup 2026.

Ngoài ra, thành tích của U17 Qatar sẽ còn ảnh hưởng đến kết quả của các bảng đấu khác. Nếu U17 Qatar giành quyền vào tứ kết, các đội xếp thứ ba ở các bảng sẽ còn cơ hội dự U17 World Cup 2026. Nếu Qatar bị loại, các đội xếp thứ ba ở các bảng sẽ hết cơ hội.