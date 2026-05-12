Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE giải U17 châu Á 2026

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 UAE tại lượt trận thứ ba vòng bảng giải U17 châu Á 2026. Theo đó, hai đội sẽ ra sân tranh tài lúc 0h rạng sáng 14/5 theo giờ Việt Nam trên sân King Abdullah Sports City Hall ở Jeddah (Saudi Arabia).

Sau hai lượt trận, cục diện bảng C vẫn diễn biến khó lường khi cả bốn đội đều còn cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết, đồng thời hướng tới suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết.

Ở lượt đấu cuối, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup nếu đánh bại U17 UAE. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 6 điểm, đứng đầu bảng nếu U17 Hàn Quốc không thắng U17 Yemen hoặc xếp nhì nếu U17 Hàn Quốc giành chiến thắng.

Trong trường hợp hòa U17 UAE, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu U17 Yemen không thể đánh bại U17 Hàn Quốc. Khi đó, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và xếp trên U17 Yemen nhờ hơn điểm số hoặc thành tích đối đầu.

Ngược lại, U17 Việt Nam sẽ bị loại nếu hòa U17 UAE trong khi U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc. Khi ấy, U17 Yemen sẽ dẫn đầu bảng với 6 điểm, còn U17 Hàn Quốc xếp nhì do hơn U17 Việt Nam thành tích đối đầu dù cùng có 4 điểm. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng chắc chắn dừng bước nếu để thua U17 UAE ở lượt trận cuối.