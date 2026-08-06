Hà Nội FC vô địch giải nhi đồng toàn quốc: Sự khẳng định của hệ thống đào tạo trẻ

Chiều 5/8 tại Đắk Lắk, U11 CLB bóng đá Hà Nội đánh bại U11 Hà Nội 2-0 trong trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Nguyễn Hải Nam ghi bàn mở tỷ số cuối hiệp một, trước khi Dương Trọng Đại ấn định chiến thắng trong hiệp hai.

Ảnh: VFF.

Đây là lần đầu U11 Hà Nội FC giành chức vô địch quốc gia. Nguyễn Hải Nam còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, Hoàng Gia Bảo nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, còn Dương Trọng Đại cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 bàn thắng.

Nhưng giá trị lớn nhất của chức vô địch không chỉ nằm ở kết quả 2-0 hay những giải thưởng cá nhân. Đội bóng bước lên bục nhận cúp được hình thành từ hai địa điểm cách xa nhau hàng trăm kilômét. Một nhóm cầu thủ được đào tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Nghệ An; một số cầu thủ đến từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Bắc Giang.

Hai nhóm chỉ thực sự tập hợp thành một đội trước giải, nhưng trên sân lại vận hành như những cầu thủ đã chơi cùng nhau trong thời gian dài.

Hai nơi đào tạo, một cách chơi

Sự hòa nhập nhanh giữa các cầu thủ của hai lò đào tạo bóng đá trẻ vệ tinh ở Nghệ An và Bắc Giang không phải chuyện tình cờ. Hai trung tâm cùng nằm trong hệ thống đào tạo của Hà Nội FC, sử dụng giáo án thống nhất và theo đuổi những yêu cầu chung về kỹ thuật, tư duy chơi bóng, thể lực cũng như kỷ luật sinh hoạt.

Các cầu thủ được tuyển chọn từ 8-9 tuổi, tập luyện tại địa phương đến khoảng 13 tuổi. Những em nổi bật nhất sau đó được sàng lọc để chuyển lên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội tại Nhổn, bước vào giai đoạn chuyên sâu hơn.

Ảnh: Hà Nội FC.

Trung tâm Bắc Giang được xây dựng với mục tiêu đào tạo cầu thủ cho các đội trẻ địa phương, đồng thời cung cấp nhân lực cho hệ thống Hà Nội FC. Mô hình này còn tạo thêm môi trường tập luyện chuyên nghiệp cho trẻ em Bắc Giang và các tỉnh lân cận.

Ở Nghệ An, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Nghệ An tiếp cận một địa bàn vốn có truyền thống bóng đá mạnh. Thay vì đưa tất cả cầu thủ nhỏ tuổi về Hà Nội từ sớm, CLB đặt môi trường đào tạo gần gia đình, giảm áp lực sinh hoạt và mở rộng phạm vi tuyển chọn.

Vì thế, chức vô địch U11 là thành quả của cả một dây chuyền: tuyển chọn tại địa phương, giáo án thống nhất, đội ngũ HLV được phân bổ theo từng tầng và một điểm đến rõ ràng dành cho những cầu thủ tiến bộ nhất.

Các tuyến trẻ nối nhau thành công

Tháng 4/2026, U15 Hà Nội thắng Thể Công Viettel 1-0 trong trận chung kết để lần đầu vô địch U15 quốc gia. Bốn tháng sau, đội U11 tiếp tục có danh hiệu quốc gia đầu tiên.

Xen giữa hai cột mốc ấy, U14 Hà Nội vô địch Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai, vượt qua những đối thủ đến từ Nhật Bản và Malaysia trước khi thắng Sông Lam Nghệ An ở chung kết. Hà Nội cũng giành cả danh hiệu cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải. Các kết quả xuất hiện liên tiếp nhưng không phải sự bùng lên nhất thời của một thế hệ.

Ảnh: Hà Nội FC.

Trước chức vô địch U15 năm nay, Hà Nội đã có 7 lần vô địch U19 quốc gia, 6 lần vô địch U21 quốc gia và hai lần đăng quang ở cấp độ U17. U11 và U15 chỉ bổ sung những phần còn thiếu vào hệ thống danh hiệu ấy.

Hà Nội FC làm được điều đó nhờ các tầng được nối với nhau. Cầu thủ nhỏ tuổi tập tại vệ tinh, người xuất sắc chuyển lên Nhổn, tiếp tục thi đấu ở U15, U17, U19, U21, đội trẻ rồi đội một. Những người chưa thể chen chân vào đội hình chính vẫn có cơ hội thi đấu ở các đội liên kết hoặc các giải hạng dưới.

Đưa bóng đá đến gần cộng đồng

Một hệ thống bóng đá hoàn chỉnh không thể chỉ phục vụ nhóm trẻ đã được tuyển chọn vào con đường chuyên nghiệp.

Tháng 7/2026, Hà Nội FC khai trương Trung tâm Bóng đá Cộng đồng với bốn điểm tập miễn phí dành cho trẻ từ 7 đến 13 tuổi. Hơn 300 học viên đăng ký trong giai đoạn đầu, tập luyện hai buổi mỗi tuần theo giáo án của CLB.

Mục tiêu của mô hình không phải biến mọi học viên thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trẻ em được chơi bóng, vận động, học tinh thần đồng đội, kỷ luật và sự tôn trọng. Những em có năng khiếu mới được giới thiệu vào hệ thống tuyển chọn chuyên sâu.

Đây là bước mở rộng đáng chú ý. Trong nhiều năm, Hà Nội FC tập trung xây dựng phần đỉnh của mô hình gồm đội một và các đội trẻ thành tích cao. Bóng đá cộng đồng giúp CLB mở rộng phần gốc, đưa bóng đá đến gần trường học, khu dân cư và các gia đình hơn.

Ảnh: Hà Nội FC.

Mô hình này vừa thể hiện trách nhiệm xã hội, vừa có lợi cho sự phát triển lâu dài của CLB. Nguồn tuyển chọn được mở rộng, trẻ em có thêm cơ hội chơi bóng, còn mối liên hệ giữa đội bóng với cộng đồng địa phương được hình thành ngay từ những gia đình có con tham gia tập luyện.

Không phải mọi em nhỏ bước vào sân tập đều phải mang theo giấc mơ chuyên nghiệp. Một nền bóng đá mạnh trước hết cần đông người chơi, đông gia đình quan tâm và đủ không gian để trẻ em tiếp xúc với trái bóng.

Hai mươi năm sau ngày thành lập, giá trị của Hà Nội FC không chỉ nằm trong phòng truyền thống. Đội bóng đã tạo ra cầu thủ, HLV, những trung tâm đào tạo tại địa phương, các sân chơi trẻ và thêm cơ hội tiếp cận bóng đá cho cộng đồng.

Chiếc cúp U11 nhỏ về độ tuổi nhưng mang ý nghĩa lớn: Hà Nội FC không chỉ sở hữu những đội bóng vô địch. Họ đã xây dựng được một hệ thống có khả năng tiếp tục tạo ra nhà vô địch, đồng thời đóng góp con người và môi trường phát triển cho bóng đá Việt Nam.