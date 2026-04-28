HAGL khủng hoảng lực lượng trước "trận đấu 6 điểm" ở V-League

Tại vòng 21 V-League 2025/2026, HAGL sẽ có trận đấu trên sân của SLNA. Đây được xem như "trận đấu 6 điểm" với đội bóng phố Núi khi nếu thắng, họ sẽ tiến gần hơn đến tấm vé trụ hạng mùa này.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Quang Trãi lại không có được lực lượng mạnh nhất cho màn so tài sắp tới khi tiền vệ ngoại binh Marciel và hậu vệ Phan Du Học sẽ phải vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đây sẽ là mất mát lớn với đội hình của HAGL khi Marciel và Du Học đều là những trụ cột, ra sân thường xuyên từ đầu mùa.

Du Học đã thi đấu 19 trận với tổng thời gian ra sân là 1710 phút, cầu thủ này chỉ vắng mặt duy nhất 1 trận và chưa từng được thay ra mỗi khi vào sân tranh tài.

Trong khi đó, Marciel là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa của HAGL với 19 trận ra sân từ đầu mùa và ghi được 2 bàn thắng.

Việc vắng đi những nhân tố chủ chốt sẽ khiến HAGL gặp khó trong màn đọ sức với SLNA đang có phong độ ổn định thời gian gần đây khi đội bóng này đã ba trận liên tiếp chưa thua khi đá trên sân nhà.

Hiện tại, HAGL đang là đội xếp thứ 12, chỉ hơn PVF-CAND và Đà Nẵng khoảng cách 6 điểm trong khi mùa giải vẫn còn 6 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Trận đấu SLNA gặp HAGL ở vòng 21 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 3/5/2026.