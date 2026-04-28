  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
HAGL khủng hoảng lực lượng trước "trận đấu 6 điểm" ở V-League

Thứ Ba, 09:04, 28/04/2026
VOV.VN - HAGL khủng hoảng lực lượng trước trận đấu quan trọng ở V-League 2025/2026 với SLNA tại vòng 21.

 

Tại vòng 21 V-League 2025/2026, HAGL sẽ có trận đấu trên sân của SLNA. Đây được xem như "trận đấu 6 điểm" với đội bóng phố Núi khi nếu thắng, họ sẽ tiến gần hơn đến tấm vé trụ hạng mùa này.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Quang Trãi lại không có được lực lượng mạnh nhất cho màn so tài sắp tới khi tiền vệ ngoại binh Marciel và hậu vệ Phan Du Học sẽ phải vắng mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đây sẽ là mất mát lớn với đội hình của HAGL khi Marciel và Du Học đều là những trụ cột, ra sân thường xuyên từ đầu mùa.

Du Học đã thi đấu 19 trận với tổng thời gian ra sân là 1710 phút, cầu thủ này chỉ vắng mặt duy nhất 1 trận và chưa từng được thay ra mỗi khi vào sân tranh tài.

Trong khi đó, Marciel là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa của HAGL với 19 trận ra sân từ đầu mùa và ghi được 2 bàn thắng.

Việc vắng đi những nhân tố chủ chốt sẽ khiến HAGL gặp khó trong màn đọ sức với SLNA đang có phong độ ổn định thời gian gần đây khi đội bóng này đã ba trận liên tiếp chưa thua khi đá trên sân nhà.

Hiện tại, HAGL đang là đội xếp thứ 12, chỉ hơn PVF-CAND và Đà Nẵng khoảng cách 6 điểm trong khi mùa giải vẫn còn 6 vòng đấu nữa mới kết thúc.

Trận đấu SLNA gặp HAGL ở vòng 21 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 18h ngày 3/5/2026.

PV/VOV.VN
Kết quả V-League hôm nay 24/4: Hòa Hải Phòng FC, HAGL chưa thoát nguy hiểm
VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 24/4, HAGL hòa Hải Phòng FC 0-0 và chưa thể thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025/2026: Hà Nội FC và HAGL gặp khó
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2025/2026, Hà Nội fC phải làm khách trước Ninh Bình, trong khi HAGL đối đầu với Hải Phòng.

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL
VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.

