Kết quả V-League hôm nay 24/4: Hòa Hải Phòng FC, HAGL chưa thoát nguy hiểm

Trận HAGL gặp Hải Phòng FC là trận đấu sớm nhất của vòng 20 V-League 2025/2026. Trong bối cảnh vẫn cần điểm để bứt xa khỏi nhóm xuống hạng, HAGL khởi đầu trận đấu rất quyết tâm.

Điều đó khiến Hải Phòng FC dù cầm bóng nhiều hơn nhưng trong ngày thiếu vắng nhiều trụ cột, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không tạo ra được sức ép quá lớn lên đội chủ nhà.

Trong tình thế đó, HAGL có những thời cơ rõ ràng để ghi bàn sau những cú dứt điểm của Batista và Thanh Nhân. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Đình Triệu mới giúp Hải Phòng FC thoát thua.

Sang hiệp 2, đôi bên duy trì thế trận "ăn miếng, trả miếng", bóng được luân chuyển nhanh về cầu môn của đôi bên. Tuy vậy, khả năng dứt điểm của cả HAGL và Hải Phòng FC ở trận này là rất tệ khiến không bên nào được hưởng niềm vui ghi bàn.

Đến khi có chân sút dứt điểm tốt thì HAGL lại không may mắn để có bàn thắng. Phút 90+3, Jairo tạt bóng như đặt để Conceicao băng vào đánh đầu trong tư thế trống trải, thủ môn Đình Triệu đã đứng nhìn nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Hòa Hải Phòng FC 0-0, HAGL mới chỉ có được 19 điểm sau 20 trận và vẫn chưa thể bứt xa khỏi nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Hải Phòng FC có 28 điểm và nhiều khả năng không giữ được vị trí thứ 5.